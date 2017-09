Xiaomi Mi Mix 2. Το νέο smartphone που εξαφανίζει τα bezels έρχεται με Snapdragon 836 και Android 8.0 Oreo (;)

Η Xiaomi μας έχει επιβεβαιώσει την ημερομηνία λανσαρίσματος του Mi Mix 2, ενώ έχουμε και αρκετές διαρροές όσον αφορά τη συσκευή. Κάποιες από αυτές είχαν αναφερθεί στο ενδεχόμενο ενσωμάτωσης 6ιντσης οθόνης, Android Nougat, τεχνολογίας 3D facial recognition αλλά και μπαταρίας 4.500mAh.

Τώρα, μία νέα διαρροή κερδίζει και πάλι τα δημοσιεύματα, καθώς αναφέρεται σε έναν ολοκαίνουριο επεξεργαστή, τον Snapdragon 836, αλλά και στο ότι θα ενσωματώνει Android 8.0 Oreo out of the box!

Βέβαια, δεν έχουμε ακόμη επίσημη ανακοίνωση του Snapdragon 836 από την Qualcomm -10 μέρες πριν την πρεμιέρα της συσκευής- κι αυτό μας κάνει να αμφισβητούμε τις φήμες, όμως ακόμη και μόνο το ενδεχόμενο να έρθει με Oreo να ισχύει για το Mi Mix μας αρέσει πολύ.

Σε άλλες πληροφορίες, η ίδια διαρροή, όπως βλέπετε και στα σχετικά screenshots, θέλει το Xiaomi Mi Mix 2 με οθόνη 6,2 ιντσών ανάλυσης 2960x1440 pixels και μπαταρία 4.400mAh, όπως επίσης και κάμερα με αισθητήρα 20MP (τουλάχιστον για την κεντρική καθώς λέγεται ότι η συσκευή θα έχει dual camera). Περισσότερα για τη νέα bezel-less πρόταση της Xiaomi στις 11 Σεπτεμβρίου.