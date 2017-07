ZTE Blade A610 Plus Hands-on Review «Κινεζικό Heavy Metal»!

Η κινεζική ZTE εδώ και πολύ καιρό στοχεύει δυνατά στην value for money κατηγορία, με συσκευές που διακρίνονται για την ποιότητα και την αξιοπιστία τους και οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν κοστίζουν μία μικρή περιουσία για να τις αποκτήσετε. Το Blade A610 Plus κατασκευάστηκε με γνώμονα τη συγκεκριμένη φιλοσοφία και είναι μία από τις πιο «ενδιαφέρουσες» περιπτώσεις που έχει κυκλοφορήσει η γνωστή εταιρεία, αποτελώντας ουσιαστικά τον ενισχυμένο διάδοχο του «απλού» A610 που έκανε την εμφάνιση του προς τα τέλη του 2016. Για να δούμε λοιπόν τι μας επιφυλάσσει το μεγάλο αδελφάκι του Blade A610 που δεν είναι μόνο plus σε διαστάσεις, αλλά είναι "plus" σε επιδόσεις και αυτονομία!

Στιβαρότητα και υψηλή αντοχή στο επίκεντρο!

Αντικρίζοντας για πρώτη φορά το ZTE Blade A610 Plus δε χρειάζεται και πολύ για να καταλάβουμε ότι η κινεζική εταιρεία έδωσε ξεχωριστή βαρύτητα στη δημιουργία μίας συσκευής που ξεχωρίζει για τα ποιοτικά και ανθεκτική υλικά κατασκευής. Το πλαστικό λάμπει δια της απουσίας του και ο εξωτερικός σκελετός της συσκευής είναι επενδεδυμένος με ένα μεταλλικό πλαίσιο που δεν χωράει αμφιβολία ότι είναι από τα πιο ανθεκτικά που έχουμε συναντήσει. Φυσικά, όπως συμβαίνει και με όλα τα smartphones αυτού του τύπου, κι εδώ ακολουθείται μία unibody κατασκευή, χωρίς να υπάρχει κάποιο αποσπώμενο back cover.

Το διαστάσεων 155x76.2x9.8 mm Blade A610 Plus αναμφίβολα αποτελεί μία αρκετά βαριά και ογκώδη συσκευή και σίγουρα πρόκειται για ένα smartphone που το «αισθάνεσαι» όταν το κρατάς (βάρος περίπου στα 204 γραμμάρια που οφείλεται κυρίως στη μεγάλη μαπαταρία του). Η ZTE αδιαμφισβήτητα έχει κάνει πολύ καλή δουλειά στο να καταστήσει αρκετά εύχρηστη τη συσκευή, παρά το κάπως μεγάλο μέγεθος της, παρατηρήσαμε ότι δεν είχαμε δυσκολία να το χειριστούμε ακόμη και με το ένα χέρι. Επίσης, αξίζει να τονίσουμε ότι η πρόταση της ZTE έχει αρκετά καλό κράτημα και δεν γλιστράει από το χέρι.

Παρατηρώντας πιο προσεκτικά το ZTE Blade A610 Plus μπορούμε στη δεξιά πλευρά του να διακρίνουμε το power on / off button (για την ενεργοποίηση και για την απενεργοποίησή της συσκευής), ενώ ακριβώς από πάνω βρίσκονται τα πλήκτρα για την αυξομείωση της έντασης του ήχου. Στην πάνω πλευρά υπάρχει το πατροπαράδοτο audio input jack των 3.5 mm, ενώ στο κάτω τμήμα υπάρχουν τοποθετημένα τα στερεοφωνικά ηχεία του A610 Plus, όπως επίσης και η θύρα microUSB για τη φόρτιση και για τη μεταφορά δεδομένων. Τέλος, στην αριστερή πλευρά θα συναντήσετε το tray, το οποίο δέχεται στην «αγκαλιά» του δύο nano-SIM ή μία SIM και μία microSD. Σε αυτό το σημείο αξίζει να τονίσουμε ότι από το A610 Plus δε λείπει ένα αισθητήρας δαχτυλικών αποτυπωμάτων που είναι τοποθετημένος κάτω από το dual-LED flash της συσκευής και σαφώς προσφέρει μεγαλύτερες δυνατότητες ασφάλειας.

Σε γενικές γραμμές, το ZTE Blade A610 Plus είναι αρκετά όμορφο εμφανισιακά ακολουθώντας τα υψηλά ποιοτικά στάνταρ της ZTE, ενώ παράλληλα διακρίνεται για την αντοχή του, παρά τo ίσως κάπως μεγάλο μέγεθος του.

Inside that… counts!

H ΖΤΕ δεν θα μπορούσε να μην δώσει ξεχωριστή βαρύτητα στην οθόνη του Blade A610 Plus, για αυτό και η Full HD (1080p) IPS LCD οθόνη των 5.5 ιντσών σε καμία περίπτωση δεν δείχνει να «συμβιβάζεται», καθώς με 401ppi πυκνότητα στα pixels παράγει ένα άκρως απολαυστικό και ρεαλιστικό οπτικό αποτέλεσμα που τοποθετεί την πρόταση της ZTE στο επάνω ράφι. Ως ιδανική θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και η απόκριση της οθόνης, η οποία «υπακούει» με άνεση ακόμη και στο παραμικρό άγγιγμα. Επίσης, φέρει προστασία 2.5 curved glass που σίγουρα προστατεύει σημαντικά το display απέναντι στον «εφιάλτη» των γρατσουνιών.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει και ένα παλιό γνωμικό, δεν μπορείς ποτέ να κρίνεις ένα βιβλίο από το «εξώφυλλο» του και το Blade A610 Plus, διαθέτει επίσης εξαιρετικά πλούσιο "περιερχόμενο" στο εσωτερικό του. Ειδικότερα, στην καρδιά του χτυπάει ένα ΜΤ6750Τ chipset της MediaTek, το οποίο προσφέρει μπόλικη ισχύ ακόμη και στα πιο απαιτητικά tasks με τους οκτώ πυρήνες του που είναι σχεδιασμένοι για να φέρουν εις πέρας «heavy duty» αποστολές. Σε ότι έχει να κάνει με τα γραφικά, αυτή είναι μία δουλειά που περνάει μέσω της Mali T860 MP2 GPU. To γεγονός ότι η συσκευή της ZTE φέρει 4GB μνήμης RAM, αυτομάτως την καθιστά μία άκρως δελεαστική πρόταση, η οποία δύναται να σηκώσει ακόμη και τις πιο απαιτητικές και βαριές εφαρμογές, ενώ και στον νευραλγικό τομέα του multitasking δεν τα πηγαίνει κι άσχημα.

Τα πάντα στο λειτουργικό Android 6.0 Marshmallow τρέχουν με χαρακτηριστική άνεση, χωρίς ενοχλητικές καθυστερήσεις και κολλήματα. Η μοναδική μας ένσταση εδώ έχει να κάνει ότι το OS είναι μία γενιά πίσω και σίγουρα θα επιθυμούσαμε την τελευταία έκδοση του γνωστού λειτουργικού της Google (ελπίζουμε ότι θα δούμε στο μέλλον κάποιο OS update από την ZTE). Συνεχίζοντας την ανάλυση των τεχνικών χαρακτηριστικών, αξίζει να αναφερθούμε στον διαθέσιμο αποθηκευτικό χώρο που ανέρχεται στα 32GB και που είναι σίγουρο ότι θα καλύψει το μεγαλύτερο ποσοστό των χρηστών της mobile τεχνολογίας. Όποιοι βέβαια αισθάνονται ότι «περιορίζονται», ωστόσο από τα 32GB υπάρχει πάντα η λύση της microSD card, αν και η επιλογή της σημαίνει ότι θα πρέπει να θυσιάσετε μία SIM.

Φυσικά και στον τομέα του connectivity, το A610 Plus σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να σας απογοητεύσει, καθώς ενσωματώνει ότι καλύτερο κυκλοφορεί στον κόσμο της mobile τεχνολογίας, με υποστήριξη δικτύων 4G (για ταχύτατη πλοήγηση στον κόσμο του mobile Internet), Bluetooth 4.0 (με A2DP), Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, GPS (με υποστήριξη A-GPS και GLONASS), αλλά και ραδιόφωνο για τους πιο «παραδοσιακούς».

Φωτογραφικά (mobile) click και αυτονομία!

Εκτός από τα παραπάνω, το ZTE Blade A610 Plus καλύπτει με άνεση του λάτρεις των mobile φωτογραφίσεων με κύριο αισθητήρα κάμερας που χαρίζει ανώτερη ποιότητα φωτογραφιών στα 13MP (4128x3096 pixels) μαζί με το πάντοτε χρήσιμο dual-LED flash το οποίο βοηθάει σημαντικά στις λήψεις με χαμηλό φωτισμό. Επιπλέον, όπως κάθε σύγχρονο smartphone έτσι και το Blade A610 Plus διαθέτει μπροστινή κάμερα με ανώτερη ποιότητα φωτογραφιών στα 8MP. To A610 Plus υποστηρίζει μία σειρά από τις πιο γνωστές mobile camera λειτουργίες όπως είναι οι Autofocus, Touch Focus, Face και Smile detection, HDR, Face Beauty, Voice Capture και Gesture Shot που όχι μόνο επιτρέπουν ένα άκρως ικανοποιητικό αποτέλεσμα, αλλά παράλληλα θα καλύψουν τις ανάγκες ακόμη και των πιο απαιτητικών. Μπορεί να μην είναι το απόλυτο camera phone, αλλά δε χωράει αμφιβολία ότι το Blade A610 Plus κάνει τη δουλειά του για τα δεδομένα της κατηγορίας που ανήκει.

Ολοκληρώνοντας, το ισχυρότερο ίσως ατού της συσκευής, έχει να κάνει με την πραγματικά απίθανη αυτονομία της. Το Blade A610 Plus φέρει μία μπαταρία με χωρητικότητα στα 5000mAh που είναι ένα πραγματικό κτήνος, καθώς προσφέρει χρόνο αναμονής που αγγίζει τις 660 ώρες, ενώ σε χρόνο ομιλίας θα σας "προδώσει" μόνο εάν περάσουν 22 ώρες. Τέλος, σύμφωνα με τη ZTE το Blade A610 Plus μπορεί να παίξει μουσικά αρχεία για περίπου 70 ώρες, οπότε δεν χρειάζεται να πούμε ότι αποτελεί ένα πραγματικό "τέρας αυτονομίας".

Α610 Plus συνεχίζει εκεί που τα άλλα... σταματούν!

To Α610 Plus της ZTE μας άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις, καθώς αποτελεί μία από τις πιο συμφέρουσες επιλογές στην κατηγορία που ανήκει. Και πως να μην είναι άλλωστε, αφού προσφέρει αστρονομική αυτονομία, καλές επιδόσεις και εξαιρετικά στιβαρή κατασκευή, κι όλα αυτά με τιμή στα 250 ευρώ. Αν μη τι άλλο, το Blade A610 Plus είναι μία πρόταση που θα σας αποζημιώσει και με το παραπάνω.