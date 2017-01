HP ENVY Curved All-On One 34. Με κυρτή οθόνη και νέους Intel Kaby Lake processors (CES 2017)

Μία εντυπωσιακή πρόταση για το γραφείο σας, που παρουσίασε η HP στο πλαίσιο της έκθεσης CES 2017, είναι το νέο HP Envy Curved All-In One Desktop, με κυρτή οθόνη των 34 ιντσών (QHD VA WLED-backlit ανάλυσης 3440x1440 pixels). Ένα ιδανικό AIO desktop για όποιον θέλει να επενδύσει σε ένα premium μηχάνημα με εμφάνιση και specs που κάνουν τη διαφορά.

Έρχεται με Windows 10 Home 64, Intel Core i5-7400T ή Intel Core i7-7700 processors, 16GB DDR4-2133 SDRAM, 256GB SSD και 1TB SATA HDD, καθώς και κάρτα γραφικών AMD Radeon RX 460 με 4GB GDDR5 memory.

Διαθέτει ακόμη ηχεία από την Bang&Olufsen, HP TrueVision HD IR Camera, ασύρματο πληκτρολόγιο και mouse, 4 USB 3.0 Type A και μία USB Type C θύρα καθώς και HDMI-in and -out, ενώ το κόστος του κυμαίνεται από 1,799 έως 1.999 δολάρια.