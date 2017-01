O John Hurt έφυγε από τη ζωή στα 77

Ένας από τους καλύτερους ηθοποιούς που βγήκαν ποτέ από την Βρετανία, ο John Hurt, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 77 ετών μόλις πέντε ημέρες μετά τα γενέθλιά του. Το καλοκαίρι του 2015 είχε διαγνωσθεί με καρκίνο στο πάγκρεας και φαίνεται πως η μάχη που έδωσε με την ασθένεια ήταν άνιση. Σε μία καριέρα 55 ετών ο Hurt ερμήνευσε τα πάντα από κλασικό θέατρο μέχρι μεγάλα blockbusters με το ειδικό του βάρος να είναι τεράστιο.

Ξεκίνησε την καριέρα του στο θέατρο, ακολούθησαν μικροί ρόλοι στην τηλεόραση για να έρθει και ο κινηματογράφος με το έργο Young and Willing. Ο πρώτος του μεγάλος ρόλος ήταν στο A Man for All Seasons το 1966 που κέρδισε και το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας. Με πάνω από 200 παραγωγές στο ενεργητικό του η καριέρα του είναι το λιγότερο εντυπωσιακή. Από τον αξέχαστο ρόλο του στο Midnight Express το 1978, μέχρι το συγκλονιστικό The Elephant Man δύο χρόνια μετά, ο Hurt άφηνε πάντα το στίγμα του. Ηταν εκείνος που είδε το περίφημο xenomorph να βγαίνει από το στήθος του στο Alien, ενώ τα πιτσιρίκια τον έμαθαν από τον ρόλο του Garrick Ollivander στο Harry Potter franchise.

Η φιλμογραφία του είναι γεμάτη σπουδαίες στιγμές. V for Vendetta, Snowpiercer, History of the World: Part I, Hellboy, Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull, Melancholia, Tinker Tailor Soldier Spy πιο πρόσφατα τα Hercules και Jackie.

Ο Hurt ήταν μπροστά από την κάμερα μέχρι τις τελευταίες στιγμές του. Τρεις ταινίες του έχουν ολοκληρωθεί και περιμένουν την ημερομηνία κυκλοφορίας, οι AKA Nadia, The Final Reel και That Good Night, δύο είναι σε post-production φάση, οι Damascus Cover και My Name is Lenny ενώ το Darkest Hour είναι στη μέση των γυρισμάτων. RIP John Hurt...

