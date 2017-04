Ο λόγος του άδοξου τέλους της κονσόλας NES Classic Edition

Μετά την εκρηκτική επιτυχία που γνώρισε το NES Classic Edition κατά τη διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων του 2016, το Eurogamer αναφέρει ότι η Nintendo εργάζεται πάνω σε μια μινιατούρα κονσόλα Super Nintendo προκειμένου όλα να είναι έτοιμα για τη διάθεσή της τα φετινά Χριστούγεννα! Οι πηγές αναφέρουν ότι η κονσόλα ήδη αναπτύσσεται.

Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι αυτή η είδηση έρχεται λίγο μετά τις πληροφορίες ότι η Nintendo σταματά οριστικά την παραγωγή της αγαπημένης retro μίνι-κονσόλα NES Classic Edition. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Eurogamer, η Nintendo ήξερε ότι έπρεπε να δοθεί ένα τέλος σε αυτήν, για να δημιουργηθεί ο απαραίτητος χώρος για το SNES Classic Edition που προγραμματίζεται να κυκλοφορήσει τα φετινά Χριστούγεννα.

Η εταιρεία πίστευε ότι είχε ικανοποιητικό απόθεμα που θα κάλυπτε τη ζήτηση της αγοράς, μέχρι να κυκλοφορούσε το SNES, αλλά προφανώς η εκτίμηση αυτή αποδείχθηκε λανθασμένη. Δεν γνωρίζουμε ακόμα ποια ακριβώς παιχνίδια θα γίνουν διαθέσιμα για το SNES Classic Edition, αν και λέγεται ότι μερικά από αυτά θα είναι τα Super Mario World, The Legend of Zelda: A Link to the Past, Super Metroid, Super Mario Kart, Yoshi’s Island και Donkey Kong Country. Η Nintendo δεν έχει επιβεβαιώσει ακόμα αυτές τις πληροφορίες, με το Eurogamer να ολοκληρώνει λέγοντας ότι το mini SNES θα καταφθάσει με πολλά παιχνίδια προ εγκατεστημένα αλλά και με το plug-and-play setup, όπως το mini NES.