Είναι (και) επίσημο! Call of Duty: WW II και επιστροφή στις ρίζες!

Τα τελευταία χρόνια οι gamers και οι fans του Call of Duty είχαν μάλλον μπουχτίσει από την sci-fi στροφή της πετυχημένης FPS σειράς, καθώς παρόλο που τα τελευταία CoD δεν ήταν άσχημα, ωστόσο είχανε παρεκκλίνει από την "boots on the ground" φιλοσοφία. Η Activision από ότι φαίνεται άκουσε τους gamers που ζητούσαν επιτακτικά μία επιστροφή στις πραγματικές ρίζες της γνωστής σειράς, δηλαδή στα θέατρα των επιχειρήσεων του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, για αυτό και το Call of Duty: WW II πρόκειται να μας μεταδώσει ξανά την ξεχωριστή αίσθηση των πρώτων games της γνωστής σειράς!

Πριν από μερικές εβδομάδες είχαν διαρρεύσει μία σειρά από promo marketing υλικά τα οποία εμφάνιζαν τη νέα αυτή στροφή του γνωστού franchise, χωρίς ωστόσο να υπάρχει καμία επίσημη επιβεβαίωση. Σε μία σύντομη ανακοίνωση της η Activision γνωστοποίησε σε όλους τους gamers ότι το η Sledgehammer Games έχει αναλάβει το development του επόμενου CoD, ενώ περισσότερα για το νέο game θα μάθουμε την επόμενη Τετάρτη μέσω ενός livestream. Μαζί με την ανακοίνωση δόθηκε στη δημοσιότητα και μία promo εικόνα, ενώ οι υπεύθυνοι της εταιρείας δεν αναφέρθηκαν καθόλου στην ημερομηνία κυκλοφορίας του παιχνιδιού (αν και παραδοσιακά τα Call of Duty κυκλοφορούν μέσα στο Φθινόπωρο- συνήθως το Νοέμβριο). Το WW II ουσιαστικά αναμένεται να επιστρέψει την αγαπημένη σειρά εκεί από όπου όλα ξεκίνησαν, καθώς το πρώτο Call of Duty που έκανε την εμφάνιση του το 2003 είναι γνωστό ότι εστίαζε στον πιο καταστροφικό πόλεμο που γνώρισε ποτέ η ανθρωπότητα. Μείνετε συντονισμένοι λοιπόν την επόμενη Τετάρτη, καθώς πρόκειται να τα μάθουμε… όλα!