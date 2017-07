Cytavision: Παρουσίασε το αθλητικό περιεχόμενο της για τη σεζόν 2017–18

Tο αθλητικό περιεχόμενό της για τη νέα αγωνιστική περίοδο 2017-18 παρουσίασε η Cytavision σε εκδήλωση που έγινε προχθές (Παρασκευή 14 Ιουλίου) στη Λευκωσία. Με μια πληθώρα ζωντανών αθλητικών μεταδόσεων η Cytavision δείχνει να διατηρεί και φέτος τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στην κυπριακή αγορά, καθώς και για τη σεζόν 2017–18 εξασφάλισε τις περισσότερες αποκλειστικές ζωντανές μεταδόσεις από το κυπριακό ποδόσφαιρο, τις ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις ποδοσφαίρου, καθώς και από άλλα αθλήματα. Συγκεκριμένα, οι φίλαθλοι συνδρομητές της Cytavision μπορούν να παρακολουθούν:

Δώδεκα ομάδες από το Πρωτάθλημα Cyta: ΑΕΚ, ΑΕΛ, Aλκή Ορόκλινης, Ανόρθωση, ΑΠΟΕΛ, Άρης, Δόξα, Εθνικός Άχνας, Ερμής, Νέα Σαλαμίνα, Ολυμπιακός και Πάφος FC και τους πλείστους αγώνες από το Κύπελλο Κύπρου Coca-Cola, με πέντε (5) τουλάχιστον ζωντανές και αποκλειστικές μεταδόσεις, σε κάθε αγωνιστική,

Τα εντός και εκτός έδρας ευρωπαϊκά παιχνίδια της ΑΕΚ, της ΑΕΛ, του ΑΠΟΕΛ και του Απόλλωνα,

τις κορυφαίες διασυλλογικές διοργανώσεις UEFA Champions League με όλους τους αγώνες και UEFA Europa League με πέραν των 120 αγώνων,

το Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Premier League),

τα πρωταθλήματα ποδοσφαίρου Ελλάδας, Ιταλίας, Γαλλίας, Ολλανδίας, Βελγίου, Δανίας και Ρωσίας,

το Γερμανικό Κύπελλο,

το Κύπελλο Ελλάδος,

το Κύπελλο και Super Cup Ιταλίας,

τον Τελικό Κυπέλλου και Super Cup Ισπανίας,

τα προκριματικά του World Cup 2018,

τα τουρνουά ποδοσφαίρου Premier League Asia Trophy, Emirates Cup και International Champions Cup,

το ΝΒΑ, τη Euroleague, το Basketball Champions League, την ιταλική και ισπανική καλαθόσφαιρα,

το ιταλικό πρωτάθλημα πετόσφαιρας, το Champions League Volleyball και το Beach Volley Championship,

τα τουρνουά τένις Wimbledon, Roland Garros, US Open, Australian Open και τα Tennis ATP 1000, 500 & 250,

μηχανοκίνητο αθλητισμό: Formula 1, MotoGP, WRC και

διάφορες μεγάλες διοργανώσεις αθλημάτων από το διεθνή αθλητικό χώρο.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Cyta, κα Ρένα Ρουβιθά Πάνου, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι το περιεχόμενο της Cytavision μπορεί και συγκρίνεται με τα καλύτερα αντίστοιχα πακέτα στον κόσμο, ειδικά στον αθλητικό τομέα. Γι’ αυτό ακριβώς το λόγο, οι συνδρομητές μας εμπιστεύονται την υπηρεσία εκείνη που κατακτά “πρωταθλήματα” στο αθλητικό περιεχόμενο, προσθέτοντας ότι η νέα αθλητική σεζόν βρίσκει για ακόμη μια χρονιά τη Cytavision στη θέση ηγέτη της συνδρομητικής τηλεόρασης στην κυπριακή αγορά.

Ο Διευθυντής της Καταναλωτικής Αγοράς της Cyta, κ Κίκης Κυριάκου τόνισε ότι με το περιεχόμενο που παρέχει σήμερα η Cytavision, διευρύνονται σημαντικά οι επιλογές των συνδρομητών, μέσω των πακέτων Value, Variety και Super Pack, με το πληρέστερο αθλητικό και θεματικό περιεχόμενο και πάνω από 90 δημοφιλή κανάλια.

Ο Προϊστάμενος της Διαχείρισης Αθλητικού Περιεχόμενου της Cytavision, κ Αντρέας Οικονομίδης παρουσίασε αναλυτικά το περιεχόμενο της νέας αγωνιστικής περιόδου και υποσχέθηκε ότι η Cytavision θα συνεχίσει την πορεία της με σταθερότητα και αξιοπιστία, αντάξια της εμπιστοσύνης του κοινού.

Σημειώνεται ότι, από τις 22 Ιουλίου μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου, θα ισχύει προσφορά για δωρεάν εγκατάσταση 1ου και 2ου αποκωδικοποιητή της Cytavision. Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι με την υπηρεσία Cytavision on the Go, μέσω της εφαρμογής liveSports, οι συνδρομητές του Super Pack που είναι και συνδρομητές Cytamobile-Vodafone, μπορούν να παρακολουθούν δωρεάν, ζωντανούς αγώνες του Πρωταθλήματος Cyta από το κινητό ή το tablet, απ’ όπου κι αν βρίσκονται.