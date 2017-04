Δείτε το πρώτο καταιγιστικό trailer του Call of Duty: WW II που είναι... σκέτη τρέλα!

To Call of Duty δεν χωράει αμφιβολία ότι πρόκειται για ένα από τα πιο ιστορικά gaming franchises όλων των εποχών, καθώς από το 2003 μέχρι σήμερα συντροφεύει τους gamers, πραγματοποιώντας πραγματικά αστρονομικές πωλήσεις. Για αυτό είναι λογικό το επόμενο game της σειράς να δημιουργεί "σεισμικές δονήσεις" στις τάξεις της gaming community. Όπως ήδη γνωρίζουμε το επόμενο Call of Duty θα επιστρέφει εκεί που όλα ξεκίνησαν, ταξιδεύοντας τους gamers στα πεδία των μαχών του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και στις ακτές της Νορμανδίας (D-Day).

To story θα ακολουθεί την πορεία του στρατιώτη Ronald «Red» Daniels, έναν rookie πεζικάριο που εκείνος και η μεραρχία του καλούνται να επιβιώσουν στην Γαλλική ενδοχώρα, πολεμώντας το Γ’ Ράιχ που αντιστέκεται λυσσαλέα. Όπως έγινε γνωστό, το νέο CoD (που αναπτύσσεται εδώ και δύο χρόνια από την Sledgehammer Games) αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 3 Νοεμβρίου για PS4, Xbox One και PC και όσοι προχωρήσουν στην προ-παραγγελία του θα αποκτήσουν πρόσβαση στην multiplayer beta, πριν το επίσημο release του (σε άγνωστη ωστόσο ημερομηνία). Επιπλέον, θα υπάρχει multiplayer παιχνίδι στα πρότυπα του Destiny, όπου ένα social hub θα ονομάζεται Headquarters και εκεί θα μαζεύονται οι gamers που είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν την περιπέτεια τους. Επίσης, σε ένα ακόμη Call of Duty game επιστρέφει το πατροπαράδοτο co-op Zombie mode, όπου σε αυτό το Γ’ Ράιχ θα επιχειρεί να δημιουργήσει έναν στρατό από απέθαντους. Σύμφωνα με τον CEO της Activision, Eric Hirshberg, το παιχνίδι θα διαθέτει μία πιο «σκοτεινή» προσέγγιση και πράγματι εάν κρίνουμε από το πρώτο trailer του, η κινηματογραφική ατμόσφαιρα, η εκπληκτική δράση, αλλά και η ρεαλιστική απεικόνιση του πιο καταστροφικού πολέμου που γνώρισε η ανθρωπότητα φαίνεται ότι αποτυπώνονται στην εντέλεια.

Αν μη τι άλλο η Activision πήρε στα σοβαρά τις απόψεις των gamers που είχανε ζητούσαν επιτακτικά την «boots on the ground» στροφή της δημοφιλούς σειράς, τώρα εάν θα καταφέρει να δικαιώσει τις προσδοκίες, αυτό είναι κάτι που μόνο ο χρόνος θα το δείξει… Επειδή ο Νοέμβριος είναι ακόμα λιγάκι μακριά, πατήστε το play στο video που ακολουθεί και δείτε το Call of Duty να επιστρέφει εκεί που όλα ξεκίνησαν…