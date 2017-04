Διέρρευσε το νέο HTC One X10

Ο γνωστός και αγαπημένος @evleaks αποκαλύπτει μία νέα πρόταση από την HTC, το One X10, που, όπως βλέπουμε στο διαφημιστικό του slogan, θα δίνει έμφαση στη διάρκεια ζωής της μπαταρίας του.

"Big style meets bigger battery" γράφει το motto της HTC για μία συσκευή για την οποία γνωρίζουμε μόνο ό,τι αποκαλύπτουν οι εικόνες.

Θα είναι μία mid-range πρόταση με design που παραπέμπει στο Desire 10 της προηγούμενης χρονιάς και αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων στο πίσω μέρος.

Οι έως τώρα φήμες για το HTC One X10 αναφέρονται σε επεξεργαστή Helio P10, 3GB RAM, οθόνη 5,5 ιντσών ανάλυσης 1080p και κάμερα 13MP.

Calm down, you've seen this before pic.twitter.com/aMwPRkvUKE — Evan Blass (@evleaks) April 12, 2017