Dummy μοντέλο του iPhone 8 με κάθετη διάταξη στη dual rear camera και Touch ID ενσωματωμένο στην οθόνη

Μία νέα διαρροή που αφορά το iPhone 8 έρχεται στο προσκήνιο και προέρχεται από τον Benjamin Geskin. Σημειώνει ότι στις φωτό εμφανίζεται ένα CNC dummy του iPhone 8, ίσως από την πρώιμη φάση παραγωγής του επόμενου μοντέλου της Apple.

iPhone 8 Dummy (This is CNC model according to Foxconn) #iPhone8 #iPhoneX #iPhoneEdition pic.twitter.com/GqNwUeXRFw

Με γυαλί τόσο στην εμπρόσθια όσο και στην οπίσθια επιφάνεια και μεταλλικό σασί από ανοξείδωτο ατσάλι εμφανίζεται η συσκευή με bezels μόλις 4mm και αξιοσημείωτο το ότι το Touch ID δε βρίσκεται στο πίσω μέρος, καθώς πιθανότατα έχει ενσωματωθεί στην οθόνη.

Stainless Steel will be polished black.

Just like this. pic.twitter.com/nIL3jh1SZa

— Benjamin Geskin (@VenyaGeskin1) April 23, 2017