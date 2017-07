Είναι αυτό το design του Samsung Galaxy Note 8;

Οι πληροφορίες θέλουν τη Samsung να παρουσιάζει το Galaxy Note 8 σε ειδικό event στις 23 Αυγούστου, πριν την IFA 2017 του Σεπτεμβρίου.

Τώρα, ένα teaser του Exynos 8895 chipset μαζί με μία εικόνα ενός smartphone με μηδαμινά bezels από την κορεατική εταιρεία, μας κάνει να αναρωτιόμαστε αν αυτό είναι το Galaxy Note 8.

Do what you want. #Exynos will get things done. Learn more about #Exynos8895: https://t.co/xjBw74E39o pic.twitter.com/zzxH7NE3QU

— Samsung Exynos (@SamsungExynos) July 13, 2017