Είναι επίσημο! Το OnePlus 5T παρουσιάζεται στις 16 Νοεμβρίου

Επισήμως γνωστή έγινε επιτέλους η ημερομηνία παρουσίασης του OnePlus 5T. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση στο Twitter από την εταιρεία, το event της παρουσίασης θα λάβει χώρα στις 16 Νοεμβρίου στη Νέα Υόρκη. Επιπλέον, γνωρίζουμε ότι η συσκευή θα κυκλοφορήσει, πολύ σύντομα μετά την παρουσίασή της και πιο συγκεκριμένα στις 21 Νοεμβρίου.

Η OnePlus δυστυχώς δεν έχει επιβεβαιώσει την τιμή της συσκευής, αν και ο CEO της εταιρείας ανέφερε ότι δεν θα κοστίζει πάνω από 600 δολάρια. Την ανακοίνωση στο Twitter βλέπουμε να συνοδεύει το hashtag #ANewView. Ίσως αναφέρεται στο γεγονός ότι η συσκευή θα διαθέτει οθόνη 6 ιντσών με μικρά bezels, σε αντίθεση με όλα τα προηγούμενα handsets.

Get ready for #ANewView. Meet the #OnePlus5T on November 16. https://t.co/AuAAsRIg2i pic.twitter.com/RHsZuCT7Oe

— OnePlus (@oneplus) 6 Νοεμβρίου 2017