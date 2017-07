Έξυπνο ηχείο κάλεσε μόνο του την αστυνομία σε περιστατικό ενδοικογενειακής βίας

Η αστυνομία στο New Mexico των Ηνωμένων Πολιτειών αναφέρει ότι ένα έξυπνο ηχείο έκανε τη δική του ...παρέμβαση σε ένα περιστατικό ενδοικογενειακής βίας, καλώντας τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 911. Όλα συνέβησαν, όταν ο Eduardo Barros ρώτησε "did you call the sherriffs" τη φίλη του, απειλώντας την με ένα όπλο κατά τη διάρκεια μίας διαμάχης τους.

Η συσκευή αντιλήφθηκε ότι πρέπει να καλέσει τον αριθμό έκτακτης ανάγκης, και από το 911 ακούγοντας την "αναστάτωση" στο σπίτι, έστειλαν ομάδα για να συλλάβει τον Barros. Η κοπέλα του τραυματίστηκε στη μονομαχία, όμως η αστυνομία υποστηρίζει ότι η κατάσταση θα μπορούσε να ήταν πολύ χειρότερη, οπότε πιθανότατα η παρέμβαση του smart speaker (που αρχικά γράφτηκε ότι είναι ένα Google Home, όμως κάτι τέτοιο αργότερα δισψεύστηκε) αποδείχθηκε σωτήρια.