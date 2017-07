FM πομπός αυτοκινήτου με Bluetooth / USB / microSD

Θέλετε ένα αξιόπιστο Bluetooth το οποίο να χρησιμοποιεί τα ηχεία του αυτοκινήτου προκειμένου να ακούτε σε full volume τον συνομιλητή σας; Ψάχνετε μία ευέλικτη και οικονομική λύση, ώστε να συνδέσετε το κινητό με το παλαιό ηχοσύστημα του αυτοκινήτου για να ακούσετε τα τραγούδια που έχετε στο κινητό.

Θέλετε να ακούσετε τη μουσική ή τα αρχεία που έχετε σε κάποιο USB στο αυτοκίνητο;

Όλα αυτά και αρκετά ακόμη π.χ. φορτιστής για δύο συσκευές ταυτόχρονα είναι τα βασικά χαρακτηριστικά μίας ευέλικτης και παράλληλα οικονομικής λύσης ήχου για το αυτοκίνητο που προστέθηκε πρόσφατα στη γκάμα της Smart Electronics και κοστίζει μόνο 14,90€ !!!

Πρόκειται για μία συσκευή που συνδέεται στην υποδοχή αναπτήρα και έχει τη δυνατότητα να εκπέμπει σήμα σε οποιαδήποτε συχνότητα των FM επιλέξετε.

Έτσι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ραδιοφωνικό δέκτη του αυτοκινήτου σας ως πηγή ήχου, συντονίζοντας τον στην ίδια συχνότητα στην οποία ρυθμίσατε τη συσκευή.

Με αυτό τον τρόπο μπορείτε τόσο να αναπαράγετε μουσική, όσο και να το χρησιμοποιήσετε σαν ασύρματο handsfree.

Μάλιστα διαθέτει και μία στερεοφωνική είσοδο 3,5 χιλιοστών ώστε να συνδέσετε το κινητό σας, το MP3 player, κτλ., αλλά και θύρα για κάρτα μνήμης microSD!

Στην πρόσοψη του θα βρείτε μία ευανάγνωστη οθόνη LCD με μεγάλα ψηφία, όπως και τα απαραίτητα πλήκτρα ελέγχου.

Ο βραχίονας του, σας επιτρέπει να το περιστρέψετε στη θέση που σας βολεύει περισσότερο, είτε ως οδηγός ή συνοδηγός.

Δείτε στο βίντεο που ετοιμάσαμε για εσάς πόσο εύχρηστο και ταυτόχρονα γεμάτο δυνατότητες είναι!

Στη βάση του υπάρχουν 2 θύρες USB, τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να συνδέσετε USB stick με την αγαπημένη σας μουσική, αλλά και για να φορτίζετε το smartphone, το tablet σας, κ.ά.

Η πιο εντυπωσιακή λειτουργία του όμως είναι ως ασύρματο handsfree, καθώς ενσωματώνει και πομποδέκτη Bluetooth.

Χωρίς να απαιτεί κωδικούς, πραγματοποιείται σύντομα και εύκολα η διαδικασία του pairing με το smartphone σας. Έτσι, αν το αυτοκίνητο σας διαθέτει ηχοσύστημα χωρίς Bluetooth, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ως ασύρματο ηχείο για να απολαμβάνετε τα αγαπημένα σας μουσικά κομμάτια.

Εκτός αυτού όμως, διαθέτει και ενσωματωμένο μικρόφωνο, ώστε αποτελεί μία πλήρη λύση ασύρματης επικοινωνίας handfree στο αυτοκίνητο.

Last but not least, στη συσκευασία θα βρείτε και ένα μικρό τηλεκοντρόλ, που θα σας επιτρέψει να χειρίζεστε όλες τις λειτουργίες της συσκευής χωρίς να αποσπάται η προσοχή σας από την οδήγηση.

Αποκτήστε το με ένα μόνο κλικ από τη Smart Electronics, και εξοπλίστε το αυτοκίνητο σας με ένα ολοκληρωμένο σύστημα ψυχαγωγίας και επικοινωνίας!