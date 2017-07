Απεβίωσε ο θρυλικός σκηνοθέτης και μαιτρ των ταινιών τρόμου, George A. Romero

Ο αγαπημένος σκηνοθέτης George A. Romero που συνέδεσε το όνομα του όσο κανείς άλλος με το genre των zombie films δεν βρίσκεται δυστυχώς ανάμεσα μας, καθώς έχασε τη μάχη για τη ζωή σε ηλικία 77 ετών. Ο Romero το τελευταίο χρονικό διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, προσπαθώντας να αντιμετωπίσει την επάρατο νόσο. Όπως ανέφεραν οι δικοί του άνθρωποι ο Romero έφυγε ήσυχα στον ύπνο του, έχοντας στο πλευρό του τα αγαπημένα του πρόσωπα.

H πιο εμβληματική ταινία στην πολύχρονη καριέρα του γνωστού σκηνοθέτη ήταν το «Night of the Living Dead» (Η νύχτα των Ζωντανών Νεκρών), η οποία συγκαταλέγεται ανάμεσα στα all-time classic horror films. Με budget που δεν ξεπερνούσε τα 114.000 δολάρια, η συγκεκριμένη ταινία κατάφερε να συγκεντρώσει περισσότερα από 30 εκατομμύρια σε εισπράξεις. Ο Romero συνέχισε την σειρά «Dead» με τα Dawn of the Dead (1978) και Day of the Dead (1985), ενώ πολλά χρόνια αργότερα (2005) έκλεισε την εν λόγω σειρά με το Land of the Dead. Άλλες σημαντικές ταινίες που ο ξεχωριστός δημιουργούς έβαλε την υπογραφή του ήταν οι Knightridgers, Monkey Shines, Two Evil Eyes και Dark Half.