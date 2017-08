Google Pixel 2. Διέρρευσε φωτογραφία του και δεν το δείχνει τόσο …bezel-less όσο κάποιοι θα ήθελαν

Δε μας προκαλεί εντύπωση το ότι η Google εργάζεται πάνω στην έκδοση των Pixel smartphones για το 2017. Έχουμε δει και στο παρελθόν renders από τις επερχόμενες συσκευές, που πιθανότατα θα ονομάζονται Pixel 2 και Pixel XL2. Τώρα, βλέπουμε κάτι που πιθανόν αποτελεί την πρώτη πραγματική φωτό του μικρότερου από τα δύο μοντέλα, Pixel 2.

Αποκαλύφθηκε από το Venture Beat και δείχνει ένα smartphone που, ωστόσο, δεν έχει τόσο μικρά bezels όσο κάποιοι θα ήθελαν - τουλάχιστον στο πάνω και κάτω μέρος της οθόνης του. Κατασκευάζεται, σύμφωνα με την ίδια πηγή, από την HTC, ενώ το Pixel XL 2 από την LG. Και τα δύο θα διαθέτουν dual speakers, κανένα όμως dual rear κάμερα, ενώ δε θα διαθέτουν ούτε υποδοχή ακουστικών 3.5mm.

Το Google Pixel 2 αναμένεται να διαθέτει οθόνη 5 ιντσών και ίσως τον Snapdragon 836 processor και τουλάχιστον 4GB RAM.

Η ανακοίνωση και των δύο νέων Pixels αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο ή το Νοέμβριο, ενώ φυσικά θα διαθέτουν το λειτουργικό Android "O" 8.0 out of the box.