Hackers διέρρευσαν στο internet 10 επεισόδια της πέμπτης σεζόν του «Orange is the New Black»

Αν και οι δημιουργοί περιεχομένου αντιμετωπίζουν συχνά το φαινόμενο τα έργα τους να κυκλοφορούν ελεύθερα στο Διαδίκτυο, λίγο μετά το ντεμπούτο τους στην τηλεόραση, κανείς δεν μπορεί να φανταστεί αυτό που μόλις έγινε. Επεισόδια να έχουν διαρρεύσει μήνες πριν το επίσημο ντεμπούτο τους. Αν και κάτι τέτοιο είναι σπάνιο, αυτό ακριβώς συνέβη με τη δημοφιλή σειρά του Netflix, Orange Is the New Black. Λιγότερο από 24 ώρες, μετά από την απειλή ενός hacker, υπό την ονομασία Dark Overlord ότι θα δημοσιεύσει όλα τα επεισόδια της συγκεκριμένης σειράς αν το Netflix δεν καταβάλλει λύτρα, η ιστοσελίδα Variety αναφέρει ότι βρίσκονται ήδη αναρτημένα στο Pirate Bay. Φαίνεται, ότι η γνωστή υπηρεσία streaming επέλεξε να αγνοήσει τις απειλές. Το πιο ενδιαφέρον στην όλη υπόθεση είναι ότι η νέα σεζόν δε θα προβαλλόταν τουλάχιστον ως τις 9 Ιουνίου, ενώ ο hacker προέβη στην εξής δημόσια τοποθέτηση: «Δεν θα έπρεπε να καταλήξουν εκεί τα πράγματα, Netflix. Θα χάσεις περισσότερα χρήματα τώρα, σε σχέση με το αν θα ικανοποιούσες την προσφορά μου». Το Netflix από την μεριά του εξήγησε πως μπορεί να περιήλθαν τα επεισόδια στην κατοχή του: «Γνωρίζουμε το θέμα που έχει προκύψει. Μια εταιρεία παραγωγής που χρησιμοποιείται από πολλά TV studios δέχθηκε επίθεση και όλες οι αρμόδιες αρχές έχουν εμπλακεί και ερευνούν την υπόθεση». Το ABC News προσθέτει ότι ο hacker μπορεί να κατέχει έναν θησαυρό ακυκλοφόρητων ταινιών και επεισοδίων σειρών. «Ο hacker ισχυρίζεται πως έχει «κλέψει» και άλλο περιεχόμενου του Netflix, του ABC, του National Geographic και του Fox. Ο ίδιος, υποσχέθηκε να τα διαρρεύσει, εκτός να του καταβληθούν λύτρα». Δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε το περιεχόμενο που έχει στην κατοχή του, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν μπορούμε να φανταστούμε εταιρεία περιεχομένου να ενδίδει στις απαιτήσεις του, ανεξαρτήτως ποσού. Εξάλλου, αν έκανε κάτι τέτοιο, τότε απλά θα έδινε κίνητρο και σε άλλους hackers να πραγματοποιήσουν τον ίδιο πράγμα.