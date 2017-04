House of Cards. O 5ος κύκλος έρχεται το Μάιο στην COSMOTE TV

Η βραβευμένη με Χρυσές Σφαίρες και Emmy σειρά House of Cards επιστρέφει στην COSMOTE TV με τον 5ο κύκλο. Ο νέος κύκλος της παγκοσμίως αναγνωρισμένης σειράς κάνει πρεμιέρα, σε Α’ τηλεοπτική προβολή, στο COSMOTE CINEMA 4HD, την Τετάρτη 31 Μαΐου στις 22.00 , αμέσως μετά την παγκόσμια πρεμιέρα της σειράς.

Στον 5ο κύκλο του House of Cards, ο Φρανκ Άντεργουντ και η Κλερ Άντεργουντ καλούνται να αντιμετωπίσουν τις επικείμενες αμερικάνικες εκλογές σε ένα πολιτικό θρίλερ που υπόσχεται ιστορίες χειραγώγησης, δολοπλοκίες, ίντριγκες, ανατροπές, εκδίκηση και παιχνίδια εξουσίας.

Στους εμβληματικούς ρόλους του Φρανκ και της Κλερ Άντεργουντ, παραμένουν ο βραβευμένος με Όσκαρ και Χρυσή Σφαίρα Κέβιν Σπέισι και η επίσης βραβευμένη με Χρυσή Σφαίρα Ρόμπιν Ράιτ, ενώ το καστ της σειράς εμπλουτίζεται με την υποψήφια για Όσκαρ Πατρίσια Κλάρκσον (Six Feet Under, Green Mile, Pieces of April) και τον Κάμπελ Σκοτ (Big Night, Roger Dodger). Στο επιτελείο των ηθοποιών παραμένουν ο Μάικλ Κέλι, η Μόλι Πάρκερ και η Νιβ Κάμπελ.

Σεναριογράφοι και παραγωγοί της σειράς είναι η Μελίσα Τζέιμς Γκίμπσον (The Americans, All is Bright) και ο Φρανκ Πουγκλίζ (Undefeated, Shot in the Heart).

Ο 5ος κύκλος του House of Cards, που ολοκληρώνεται σε 10 επεισόδια, θα προβάλλεται από τις 31 Μαΐου στις 22.00 και κάθε Τετάρτη βράδυ στις 22.00, στο COSMOTE CINEMA 4HD, με δύο επεισόδια στη σειρά. Μετά την προβολή τους, τα διπλά επεισόδια θα είναι διαθέσιμα, για μία εβδομάδα, on demand στην υπηρεσία COSMOTE TV PLUS. Οι συνδρομητές μπορούν να παρακολουθήσουν τη σειρά και ετεροχρονισμένα, μέσω του COSMOTE Replay TV ή να την γράψουν σε σκληρό δίσκο.