Huawei P9 Lite 2017 Hands-on Review: "Η τέχνη του να συρρικνώνεις μία... ναυαρχίδα"!

H Huawei μετά την κυκλοφορία του P8 στα μέσα του 2015 στόχευσε την κατηγορία των "value for money" smartphones. Κάθε "ναυαρχίδα" της σειράς P λοιπόν λαμβάνει την "cut-down" εκδοχή της, όπου πραγματοποιώντας μία σειρά από περικοπές, ουσιαστικά λανσάρεται στην αγορά μία συσκευή που ναι μεν ανήκει στο P brand, ωστόσο έχουν γίνει αρκετές αλλαγές που έχουν σαν στόχο να κρατήσουν σε χαμηλό επίπεδο το κόστος. Παρόλα αυτά, το καταναλωτικό κοινό έχει ανταποκριθεί πολύ θετικά στα Lite, καθώς μπορεί ναι μεν το κόστος να είναι χαμηλό, αλλά η ποιότητα τους βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα. Το P9 Lite έρχεται "updated" με μία (πιο σύγχρονη) "2017" edition και στο review που ακολουθεί θα διαπιστώσουμε κατά πόσο καταφέρνει να συνεχίσει την πολύ καλή παράδοση που έχει δημιουργηθεί...

Premium looks...

Μπορεί να ανήκει στην κατηγορία των συσκευών που κινούνται κάτω από το όριο των 300 ευρώ, ωστόσο αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι έχουμε να κάνουμε με μία πρόταση που φωνάζει την λέξη "premium" από την πρώτη στιγμή που θα το αντικρίσεις. H Huawei επιλέγει μέταλλο και γυαλί, με τη στιβαρή unibody κατασκευή να προσθέτει περισσότερους πόντους στη συνολική αντοχή της συσκευής στο πέρασμα του χρόνου. Οι διαστάσεις του P9 Lite 2017 ανέρχονται στα 147x73x7.6 mm με το βάρος του να μην ξεπερνάει τα 147 γραμμάρια. Επιπλέον, το compact design είναι εμφανές ότι συμβάλλει καταλυτικά στην ευκολία χειρισμού, με το mid-ranger της κινεζικής εταιρείας να εστιάζει σε μία ξεκούραστη εμπειρία ακόμη και ύστερα από πολύωρη χρήση.

Παρατηρώντας πιο προσεκτικά την τοποθέτηση των πλήκτρων ελέγχου, διαπιστώνουμε ότι στην δεξιά πλευρά υπάρχει το power on/off για την ενεργοποίηση του smartphone, όπως επίσης και τα buttons για την αυξομείωση της έντασης του ήχου. Επιπλέον, στο αριστερό τμήμα συναντούμε το tray για την εισαγωγή των SIM (nano-SIM) εφόσον θέλετε το κινητό να λειτουργεί με δύο κάρτες ή μπορείτε να αντικαταστήσετε την μία SIM με μία κάρτα microSD που θα αυξήσει σημαντικά το storage της συσκευής. Στην επάνω πλευρά υπάρχει το "all-time classic" audio input jack, ενώ στο κάτω τμήμα θα βρείτε την USB port για την μεταφορά δεδομένων και την φόρτιση της συσκευής.

Αξίζει να σημειώσουμε πως το P9 Lite 2017 διαθέτει στο πίσω τμήμα του έναν αισθητήρα δαχτυλικών αποτυπωμάτων, ο οποίος μπορεί να διαβάσει το αποτύπωμα σας και να προσφέρει ένα επιπλέον Layer ασφάλειας, αλλά και μία σειρά από ευκολίες, καθώς σας δίνει τη δυνατότητα να ξεκλειδώνετε την οθόνη της συσκευής σε λιγότερο από 0.3 seconds!

Σε γενικές γραμμές, η πρώτη εικόνα που μας άφησε σε επίπεδο σχεδιασμού το Huawei P9 Lite 2017 είναι ότι πρόκειται για ένα smartphone που έχει βρει την χρυσή τομή ανάμεσα στην καλαισθησία και στην λειτουργικότητα και ίσως τα μόνα αρνητικά που εντοπίσαμε είχαν να κάνουν με το "αιώνιο" ενοχλητικό πρόβλημα των δαχτυλιών στο "γυαλιστερό" back cover, αλλά και ότι η συσκευή δεν έχει τόσο καλό κράτημα και μπορεί να γλιστρήσει εύκολα.

Inside that counts...

Η IPS LCD οθόνη του P9 Lite 2017 διαθέτει μέγεθος στις 5.2 ίντσες (πολλοί χρήστες το θεωρούν ως το ιδανικό μέγεθος, καθώς βρίσκεται μεταξύ των 5 και των 5.5 ιντσών), με την ανάλυση να ακολουθεί τα στάνταρ της εποχής στα 1080p (1920x1080 pixels). Οι σωστοί χρωματισμοί, τα αξιόλογα επίπεδα φωτεινότητας και το βαθύ "ρεαλιστικό" μαύρο καθιστούν την οθόνη του P9 Lite 2017 ιδανική για entertainment εφαρμογές. Επιπλέον, δεν γίνεται να μην σταθούμε τόσο στην εξαιρετική απόκριση όσο και στην υψηλή ευκρίνεια που τοποθετεί την value for money πρόταση της Huawei σε πολύ καλό επίπεδο έναντι του ανταγωνισμού. Στα πλεονεκτήματα του display προσθέστε και το 2.5D γυαλί που αποτελεί μία ακόμη απόδειξη για το πόσο πολύ έχει προσέξει το P9 Lite 2017, το σχεδιαστικό team της Huawei.

Οι θετικές εντυπώσεις όμως συνεχίζονται όσο προχωράμε και στα ενδότερα του P9 Lite 2017, καθώς το Kirin 655 SoC που αποτελεί ένα δημιούργημα της Huawei (εδώ και καιρό η γνωστή εταιρεία "επιμένει" στα homemade chipsets της) φέρει 4 πυρήνες χρονισμένους στα 2.1GHz και άλλους 4 στα 1.7GHz. Σε συνδυασμό με τα 3GB μνήμης RAM, το παραπάνω tech configuration μπορεί να τα βγάλει εύκολα πέρα με το σύνολο των εφαρμογών που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο Google Play Store, ενώ παράλληλα και στην "ανηφόρα" του multitasking δύσκολα θα σας απογοητεύσει. Αν και η αλήθεια είναι ότι η μέτρηση στο Antutu τοποθετεί το P9 Lite 2017 ανάμεσα στα "μέτριας" δυναμικότητας smartphones (σημείωσε ένα score της τάξεως του 55474), ωστόσο δοκιμάζοντας την συσκευή της Huawei διαπιστώσαμε ότι είχε τον τρόπο της να αντιπαρέρχεται στις "δυσκολίες" και στις αυξημένες "πιέσεις".

Όπως διαπιστώσαμε το Android Nougat 7.0 που "φοράει" το αναβαθμισμένο P9 Lite, τρέχει σφαίρα και σε συνδυασμό με το EMUI 5.0 είναι πολύ πιο όμορφο στο μάτι, αλλά και περισσότερο ευέλικτο, καθιστώντας την πλοήγηση με αυτό μία μικρή απόλαυση.

Στα υπόλοιπα τεχνικά χαρακτηριστικά του, o διαθέσιμος αποθηκευτικός χώρος ανέρχεται στα 16GB, όμως η λύση της microSD (δέχεται κάρτες έως τα 128GB) σίγουρα θα λύσουν τα χέρια των πιο απαιτητικών, οι οποίοι σκέφτονται το κινητό τηλέφωνο τους ως ένα mini εργοστάσιο media-based αρχείων. Σε ότι έχει να κάνει με την συνδεσιμότητα το "φετινό" P9 Lite υποστηρίζει 4G LTE για άνετη και ταχύτατη πλοήγηση στο mobile Internet, Wi-Fi 802.11 b/g/n με δυνατότητα hotspot, Bluetooth 4.1 και φυσικά GPS (Α-GPS και GLONASS), ενώ δεν απουσιάζει και το "oldie but goldie" ραδιόφωνο.

Lights, camera and... battery!

Παραδοσιακά η Huawei δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στις κάμερες που φέρουν οι συσκευές της και το P9 Lite 2017 δεν αποτελεί εξαίρεση στον κανόνα. Μπορεί ναι μεν να μην φέρει την σφραγίδα της Leica όπως τα "μεγαλύτερα" αδέλφια του, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι δεν δύναται να καλύψει ακόμη και τους πιο απαιτητικούς λάτρεις των mobile φωτογραφήσεων. H κύρια κάμερα των 12MP (που συνοδεύεται από το πάντοτε χρήσιμο LED Flash) διαθέτει διάφραγμα f/2.2 και διακρίνεται για την υψηλή ποιότητα και εμφανίζει εξαιρετική "συμπεριφορά" σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

Το μυστικό με την άριστη ποιότητα των φωτογραφιών του P9 Lite 2017 βρίσκεται στην ύπαρξη pixel μεγέθους 1.25μm, για αυτό και το αποτέλεσμα μπορεί να χαρακτηριστεί ως άκρως ρεαλιστικό και με αρκετή έμφαση στη λεπτομέρεια. Οι παραπάνω θετικές εντυπώσεις ολοκληρώνονται από την ύπαρξη Phase Detection Autofocus, αλλά και από την εξαιρετικά γρήγορη εστίαση. Φυσικά και οι fans των selfies δεν πρόκειται να δυσαρεστηθούν, καθώς με την εμπρόσθια κάμερα των 8MP σίγουρα θα ξάνουν τη δουλειά τους και με το... παραπάνω. Τέλος, η συσκευή έχει τη δυνατότητα για video recording στα 1080p (30 fps).

Ολοκληρώνοντας, αξίζει να αναφερθούμε και στην αυτονομία του P9 Lite 2017, όπου η μπαταρία των 3000mAh δίνει αρκετό "ζουμί" στο smartphone της Huawei, αλλά πέραν της μπόλικης χωρητικότητας την καλύτερη δουλειά ως το πιο ενεργειακό κομμάτι την αναλαμβάνει το chipset, το οποίο αντιλαμβάνεται και διαχειρίζεται την ενεργειακή κατανάλωση σύμφωνα με το τι έχει να "αντιμετωπίσει".

Η θετική παράδοση... συνεχίζεται!

To P9 Lite 2017 (με τιμή που κυμαίνεται περίπου στα 250 με 260 ευρώ) βαδίζει στον ίδιο "value for money" δρόμο των προκατόχων του. Με "clean-cut" compact design, επιδόσεις που μπορούν να αντέξουν στην "πίεση" και άκρως ικανοποιητικές camera functions, το P9 Lite μπορεί να είναι μία "κομμένη" ναυαρχίδα, αλλά είναι βέβαιο ότι σε καμία περίπτωση δεν χάνει τον premium αέρα του. Για μία ακόμη φορά η Huawei συνεχίζει την θετική παράδοση που έχουν δημιουργήσει τα "Lite"...