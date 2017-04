Η Apple μόλις απέκτησε άδεια για να πραγματοποιήσει δοκιμές αυτόνομων αυτοκινήτων στην Καλιφόρνια

Welcome to the club, Apple! Το όνομά της εμφανίστηκε στη λίστα των εταιρειών που έχουν λάβει άδεια για να πραγματοποιήσουν δοκιμές αυτόνομων οχημάτων στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ.

Η Apple φαίνεται ότι συνεχίζει υπό συνθήκες μυστικότητας τις προσπάθειές της για να δραστηριοποιηθεί και στον τομέα των οχημάτων αυτόνομης οδήγησης, με το επονομαζόμενο Project Titan. Εργάζεται πάνω σε αυτό το ξεχωριστό κομμάτι της τεχνολογίας εδώ και αρκετά χρόνια, χωρίς πάντως ποτέ να το παραδεχθεί επίσημα. Το τελευταίο διάστημα κυκλοφόρησαν μάλιστα και πληροφορίες ότι έχει σταματήσει να προσπαθεί να κατασκευάσει το δικό της αυτόνομο όχημα, αλλά αντίθετα δίνει έμφαση στην ανάπτυξη self-driving software που θα μπορούσε να αξιοποιήσει σε συνεργασία με υπάρχοντες κατασκευαστές αυτοκινήτων.

Τώρα, η εταιρεία φαίνεται να ζητά άδεια για να πραγματοποιήσει δοκιμές στην Καλιφόρνια, έχοντας καταχωρίσει τρία οχήματα Lexus RX μοντέλα του 2015, αλλά και 6 οδηγούς. Περισσότερα δε γνωρίζουμε για το ποια ακριβώς είναι τα σχέδια της εταιρείας σ’ αυτό τον τομέα της τεχνολογίας, αν πάντως ξεκινήσουν οι δοκιμές θα μάθουμε το επόμενο διάστημα.