Η μάχη των καμερών: OnePlus 5 vs iPhone 7 Plus vs Samsung Galaxy S8 (video)

Η κάμερα είναι ένα από τα στοιχεία ενός σύγχρονου smartphone που οι περισσότεροι θέλουμε πλέον να μας ικανοποιεί, ώστε να αφήσουμε σπίτι τις φωτογραφικές μηχανές. Οι νέες ναυαρχίδες της αγοράς έχουν προσπαθήσει πολύ ώστε να φέρουν στον καταναλωτή κάμερες που θα του δώσουν αυτό ακριβώς που αναζητά: λήψεις κορυφής από το smartphone του. Από τις πιο δυνατές συσκευές στον τομέα της φωτογραφίας αλλά και συνολικά, τα OnePlus 5, iPhone 7 Plus και Samsung Galaxy S8 συγκρίνονται σε ένα video του GSM Arena ώστε να βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Πατήστε το play καθώς η εικόνα μπορεί να πει περισσότερα!