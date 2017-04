Η Samsung απαντά σε troll του twitter με ένα ...emoji και κάνει χαμό!

Κάνε ό,τι θέλεις, απλά μην τα βάλεις με τη Samsung στο twitter. Έχει τον τρόπο να σου απαντήσει...

Αυτό λένε όλοι όσοι διάβασαν τη συζήτηση στο twitter της κορεατικής εταιρείας πριν λίγες μέρες, όταν ο λογαριασμός Samsung Mobile US απάντησε με τον ...κατάλληλο τρόπο σε ένα troll.

Όλα ξεκίνησαν από το ακόλουθο tweet:

Got your hands on the Galaxy S8? Show us the first photo you took. pic.twitter.com/HDTHWibR0A

— Samsung Mobile US (@SamsungMobileUS) April 21, 2017