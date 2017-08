Η τεχνητή νοημοσύνη OpenAI του Elon Musk νικά τους καλύτερους παίκτες Dota 2 στον κόσμο!

Οι υπολογιστές έχουν ήδη καταφέρει να νικήσουν τον άνθρωπο σε “κλασικά” παιχνίδια όπως τα σκάκι και Go. Τώρα, ένα bot, το οποίο αναπτύχθηκε από την OpenAI του Elon Musk, κερδίζει τις εντυπώσεις στο ετήσιο Dota 2 tournament των 24 εκατ. δολαρίων της Valve.

Χρειάστηκαν δύο εβδομάδες με 1-vs-1 matches για την AI για να μπορέσει να “εκπαιδευτεί” και στη συνέχεια να σκίσει στους αγώνες της με τους καλύτερους παίκτες Dota 2 στον κόσμο.

Το Dota 2 είναι ένα MOBA game της Valve στο οποίο δύο ομάδες των 5 παικτών διαγωνίζονται για να καταστρέψουν τη βάση του αντιπάλου τους. Το παιχνίδι διαθέτει 113 “ήρωες” που διαθέτουν μοναδικές ικανότητες, καθώς και δεκάδες αντικείμενα που μπορούν να ενισχύσουν και να επεκτείνουν τις ικανότητες κάθε ενός - δηλαδή το πλήρες εύρος των δυνατοτήτων του παιχνιδιού είναι σχεδόν ακατανόητο, τουλάχιστον σε έναν παίκτη με τους ανθρώπινους περιορισμούς.

Ο Elon Musk σχολίασε το επίτευγμα, σημειώνοντας ότι για πρώτη φορά η OpenAI καταφέρνει να νικήσει τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο σε e-sports.

OpenAI first ever to defeat world's best players in competitive eSports. Vastly more complex than traditional board games like chess & Go.

— Elon Musk (@elonmusk) August 12, 2017