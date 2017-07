Κάποιος υπολόγισε πόσο καφέ ήπιαν τα Φιλαράκια σε 10 σεζόν!

Το Central Perk, το σημείο όπου τα Φιλαράκια έπιναν τον καφέ τους, έχει μείνει στην ιστορία. Οι 6 φίλοι που “σημάδεψαν” την τηλεοπτική μας νεότητα πέρασαν πολύ από το χρόνο τους εκεί, μεταξύ άλλων πίνοντας και το αγαπημένο ρόφημα πολλών. Όχι μόνο εκεί όμως αλλά και στα σπίτια των γυρισμάτων ο καφές είχε την τιμητική του. Πόσο καφέ ήπιαν όμως συνολικά ο Ross, η Rachel, ο Joey, ο Chandler, η Monica kαι η Phoebe;

Ο χρήστης του twitter @kitlovelace το υπολόγισε και ιδού τα αποτελέσματα.

Digging through old stuff, just found my results from the time I went through all 236 episodes of Friends to see how much coffee they drank. pic.twitter.com/4Kg7QO0mA6

— Kit Lovelace (@kitlovelace) June 27, 2017