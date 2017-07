Ξεχάστε τον Psy. Αυτός είναι ο νέος βασιλιάς του Youtube

Δεν είναι πλέον το Gangnam Style του Psy το κομμάτι με τις περισσότερες προβολές στο Youtube. Ο νέος βασιλιάς ονομάζεται ..."See you Again" και πρόκειται για την επιτυχία του Wiz Khalifa μαζί με τον Charlie Puth, το οποίο έχει ξεπεράσει αισίως τα 2.9 δισεκατομμύρια views!

Το Gangnam Style βρίσκεται στη δεύτερη θέση, ενώ ακολουθούν το Sorry του Justin Bieber, το Uptown Funk από Mark Ronson ft Bruno Mars και το περίφημο ...Despacito (Luis Fonsi ft Daddy Yankee).

Το "See you Again" δημοσιεύτηκε στο επίσημο κανάλι του Wiz Khalifa στις 6 Απριλίου του 2015, αποτελώντας μέρος του soundtrack του Furious 7. Κέρδισε βέβαια το ενδιαφέρον και αγαπήθηκε όσο λίγα κομμάτια, αποδίδοντας βέβαια και φόρο τιμής στον Paul Walker που έφυγε από τη ζωή άδικα το 2013.