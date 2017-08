MIUI 9: Διαθέσιμο για τα Xiaomi Redmi Note 4/4X και Mi 6!

Στα τέλη Ιουλίου είχαμε την παρουσίαση του MIUI 9, της νέας έκδοσης του user interface της Xiaomi που βασίζεται στο Android 7.0 Nougat. Τώρα μπορείτε να την κατεβάσετε στη συσκευή σας, υπό προϋποθέσεις...

Πρώτον, πρόκειται για την global beta έκδοση το οποίο σημαίνει πως δεν είναι 100% ολοκληρωμένη και αφορά τους... ανυπόμονους. Δεύτερον, πρέπει να έχετε ένα από τα Xiaomi Redmi Note 4, Note 4X ή Mi 6 για να την εγκαταστήσετε.

Θα βρείτε την έκδοση στο MIUI.com, ενώ το επόμενο "κύμα" συσκευών που θα μπορούν να τη δεχθούν περιλαμβάνει τα Mi MIX, Mi Note 2, Mi 5, Mi 5s, Mi 5s Plus, Mi Max 2, Mi Max, Redmi 4/4X.

To MIUI 9 υπόσχεται ταχύτερα ανοιγόμενες εφαρμογές, νέα animations και εικονίδια, split-screen mode και άλλα, νέα χαρακτηριστικά και βελτιώσεις.

Δείτε το πλήρες changelog:

Deep-level system optimizations (08-07)

New icons (08-07)

New animations for launching and exiting apps (08-07)

Simpler Home screen editing (08-07)

Introducing Split screen (08-07)

Improved Silent mode triggered by the volume button (08-07)

Improved readability for the start page of Messaging (08-07)

Search for apps in the dual apps settings (08-03)

Xiaomi also noted that device with “rare Bluetooth profiles” are now hidden in the device list.