Νέα NSP Power Banks από τη Volte-tel

H NSP (Next Smart Phone) σε νέα συνεργασία με την VOLTE-TEL Communications παρουσιάζουν στην ελληνική αγορά τη νέα σειρά NSP Power Banks: NSP-31 με μπαταρία 3000mAh και NSP-91 με μπαταρία 9000mAh.

Τα NSP Power Banks είναι η νέα πρόταση από τη VOLTE-TEL, για όσους θέλουν να έχουν τη δυνατότητα να φορτίζουν οπουδήποτε και ανά πάσα στιγμή τις αγαπημένες τους συσκευές.

Με κύκλωμα προστασίας από υπερφόρτιση, χαμηλή τάση και βραχυκύκλωμα, είναι απολύτως ασφαλή στην χρήση τους. Διαθέτουν μία ενσωματωμένη micro USB θύρα για να φορτίζουν ενώ χρησιμοποιώντας τις ενσωματωμένες USB θύρες και το κατάλληλο καλώδιο μπορείτε να φορτίζετε οποιαδήποτε συσκευή smartphone, tablet, MP3/MP4 Player, Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, GPS, PSP, Bluetooth, ηχεία, ηλεκτρονικό τσιγάρο και οποιαδήποτε άλλη συσκευή 5V που φορτίζει με καλώδιο USB. Στην συσκευασία τους περιλαμβάνεται micro USB καλώδιο, που είναι συμβατό με το μεγαλύτερο ποσοστό smartphones και tablets της αγοράς.

Το NSP-31 με μπαταρία 3000mAh και ισχύ εξόδου 1200mAh. Διαθέτει 1 USB θύρα στην οποία συνδέοντας το αντίστοιχο καλώδιο μπορείτε να φορτίζετε οποιαδήποτε συσκευή 5V φορτίζει με καλώδιο USB. Όσο φορτίζεται το power bank το led φωτάκι αναβοσβήνει κόκκινο, ενώ όσο φορτίζετε τις συσκευές σας το LED είναι σταθερά αναμμένο μπλε. Έχει μικρό μέγεθος 9x3x2,2cm, βάρος μόλις 120gr και είναι ιδανικό για να το έχετε συνέχεια μαζί σας. Στην συσκευασία του περιλαμβάνεται micro USB καλώδιο, που είναι συμβατό με το μεγαλύτερο ποσοστό smartphones και tablets της αγοράς. Είναι κατάλληλο και για συσκευές που διαθέτουν Type C, επιλέγοντας επιπλέον τον NSP micro USB to Type C αντάπτορα. Με μοντέρνο σχεδιασμό, κατασκευή από πλαστικό υψηλής ποιότητας και 4 χρώματα για να επιλέξετε, το νέο NSP-31, θα γίνει το αγαπημένο σας gadget.

Το NSP-91 με μπαταρία 9000mAh και ισχύ εξόδου 1200mAh. Διαθέτει 1 USB θύρα στην οποία συνδέοντας το αντίστοιχο καλώδιο μπορείτε να φορτίζετε οποιαδήποτε συσκευή 5V φορτίζει με καλώδιο USB. Επίσης 4 λευκά LED φωτάκια σας ενημερώνουν για το ποσοστό φόρτισης της μπαταρίας. Πατώντας το κουμπί On/Off βλέπετε πόσο είναι φορτισμένο το Power Βank, ενώ κατά την φόρτισή του power bank ή οποιασδήποτε συσκευής συνδέσετε, τα λευκά LED φωτάκια αναβοσβήνουν για να σας δείξουν σε τι ποσοστό έχει προχωρήσει η φόρτιση. Μπορείτε να το έχετε συνέχεια μαζί σας σε ταξίδια, εκδρομές ή ακόμη και στην παραλία. Οι διαστάσεις του είναι 9x6x2,2cm και στην συσκευασία του περιλαμβάνεται micro USB καλώδιο, που είναι συμβατό με το μεγαλύτερο ποσοστό smartphones και tablets της αγοράς. Είναι κατάλληλο και για συσκευές που διαθέτουν Type C, επιλέγοντας επιπλέον τον NSP micro USB to Type C αντάπτορα. Με μοντέρνο σχεδιασμό, ανθεκτική κατασκευή αλουμινίου υψηλής ποιότητας και 4 χρώματα για να επιλέξετε, το νέο NSP-91, θα γίνει το αγαπημένο σας gadget.

Για να δείτε το NSP-31 με μπαταρία 3000mAh κάντε κλικ εδώ

Για να δείτε το NSP-91 με μπαταρία 9000mAh κάντε κλικ εδώ