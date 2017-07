Νέα συνεργασία της ETYT φέρνει προϊόντα της HISENSE στην ελληνική αγορά

H εταιρεία ETYT Α.Ε, Επίσημος Διανομέας των εταιρειών OPTOMA, MARANTZ, KEF, INSTAAL, VOX Electronics στην ελληνική αγορά, διευρύνει το portfolio των συνεργασιών της με μία δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία, την εταιρεία HISENSE, αναλαμβάνοντας την επίσημη διανομή των προιόντων HISENSE στην ελληνική αγορά από τον Ιούλιο 2017.

H HISENSE ιδρύθηκε το 1969 και σήμερα απασχολεί 70.000 εργαζόμενους σε περισσότερες από 20 χώρες σ’ όλο τον κόσμο. Στρατηγικός στόχος της HISENSE είναι η συνεχής και μακροχρόνια επένδυση στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης. Για το σκοπό αυτό διαθέτει 12 κέντρα Έρευνας & Ανάπτυξης, τα 7 είναι εκτός Κίνας και έχει στρατηγική συνεργασία με το MIT Media Lab. H HISENSE παρέχει υπηρεσίες στους τομείς των ‘’έξυπνων’’ μέσων μαζικής μεταφοράς, ψηφιακής ιατρικής, οπτικών επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιών ενέργειας, πολυμέσων (multimedia) και συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους κατασκευαστές ηλεκτρικών συσκευών (λευκών και μαύρων) με δυνατότητα παραγωγής 6 εκατ. συσκευών το χρόνο. O συνολικός τζίρος της HISENSE αγγίζει τα 15 δις δολάρια ετησίως.

Η HISENSE επενδύει στην τεχνολογία αιχμής η οποία σε συνδυασμό με την ποιότητα κατασκευής και το μοντέρνο σχεδιασμό οδηγούν στην παραγωγή ανώτερων κατασκευαστικά λευκών και μαύρων συσκευών. Απόδειξη αυτού, είναι οι τεχνολογικές καινοτομίες που πρώτη η εταιρεία HISENSE έχει εφαρμόσει στα προϊόντα της (LCD TV Module, Hi-View Pro, Laser Cast Technology, VVV Technology στις τηλεοράσεις, Degerm & SPA Technology στα ψυγεία και Power Jet Technology στα πλυντήρια ρούχων) καθώς και τα βραβεία σχεδιασμού και καινοτομίας που έχει κερδίσει (Annual Display Tech Gold Award για ULEDTV, Global Display Tech Gold Award of the year για 4Κ Laser Cast TV). Η εταιρεία HISENSE είναι Νο 3 στον κόσμο σε κατασκευή τηλεοράσεων και Νο 1 στην Κίνα. Κατέχει την Νο 2 θέση σε πωλήσεις ψυγείων και την Νο 4 θέση σε πωλήσεις AirConditions στην Κίνα. Επίσης είναι το No 2 σε πωλήσεις ψυγείων στην Αυστραλία και Νότια Αφρική με μερίδιο αγοράς 26% και 18,5% αντίστοιχα.

Η HISENSE πιστή στην στρατηγική της για ανάπτυξη και εδραίωση του ονόματός της σ’ όλο τον κόσμο είναι η πρώτη εταιρεία από την Κίνα που γίνεται Επίσημος Χορηγός του 2018 FIFAWORLDCUP που θα διεξαχθεί στην Ρωσία. Παράλληλα από τον Απρίλιο του 2015 , η HISENSE είναι Χορηγός Ομάδας REDBULL στους αγώνες ταχύτητας FORMULA 1 ενώ είναι και Επίσημος Χορηγός των αγώνων ταχύτητας NASCAR που διεξάγονται στην Αμερική.

Στην Ελλάδα η εταιρεία ΕΤΥΤ θα λανσάρει σταδιακά όλες τις κατηγορίες ηλεκτρικών συσκευών HISENSE ξεκινώντας από τις συσκευές ψύξης / πλύσης και συνεχίζοντας με τις συσκευές εικόνας/ήχου.