Νέο, απολαυστικό behind-the-scenes trailer από το Star Wars: The Last Jedi!

Η D23 Expo πρόκειται για ένα μοναδικό event, στο οποίο η Disney "γιορτάζει" όλους τους κόσμους της, μαζί με τα εκατομμύρια των fans της. Όπως αναμενόταν, το Star Wars είχε για μία ακόμη φορά την "τιμητική" του, καθώς το The Last Jedi (Episode VIII) που θα βγει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 14 Δεκεμβρίου, δεν μπορούσε παρά να τραβήξει όλους τους προβολείς πάνω του. Αν και οι fans περίμεναν ένα νέο (full) trailer, ωστόσο στο πλαίσιο του event παρουσιάστηκε ένα behind-the-scenes trailer, το οποίο όμως είναι βέβαιο ότι θα σας συγκινήσει.

Mark Hamill, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac εμφανίζονται στο clip, δίνοντας μας μία πιο ολοκληρωμένη εικόνα για την creative διαδικασία που ακολουθείται πίσω από το The Last Jedi. Βλέποντας το νέο footage μπορούμε να διακρίνουμε έναν πιο "σκοτεινό" τόνο, ενώ μάλιστα ο σκηνοθέτης Ryan Johnson, έχει δηλώσει ότι το νέο Star Wars αναμένεται σε ορισμένα σημεία του, να "σοκάρει" τους fans. Φυσικά σε αυτή τη φάση δε γνωρίζουμε το παραμικρό για την υπόθεση του The Last Jedi, η οποία φυλάσσεται από την Lucas και την Disney ως επτασφράγιστο μυστικό. Παρόλα αυτά, φήμες αναφέρουν ότι θα υπάρχει μία post-credit scene αφιερωμένη στην Carrie Fisher που έφυγε από τη ζωή στα τέλη του 2016. Εκτός από το behind-the-scenes video trailer που μπορείτε να παρακολουθήσετε παρακάτω, οι υπεύθυνοι του The Last Jedi έδωσαν στη δημοσιότητα και έξι movie posters με τους πρωταγωνιστές του επόμενου Star Wars που και αυτά διακρίνονται για τον dark "artistic" τόνο τους...