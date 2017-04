O Jude Law θα υποδυθεί το νεαρό Dumbledore στο sequel του "Fantastic Beasts"

Αυτό το νέο θα πρέπει να έκανε χαρούμενους τους fans του Harry Potter. O Jude Law δεν πρόλαβε να βγάλει τη στολή του Πάπα από τη σειρά του HBO, The Young Pope και θα βάλει μία άλλη, εκείνη του διευθυντή του Hogwarts, αφού θα ερμηνεύσει το ρόλο του νεαρού Dumbledore στο επερχόμενο sequel του Fantastic Beasts and Where to Find Them. Ο Law είναι ο πιο πρόσφατος αστέρας του Hollywood που θα προστεθεί στο φιλμ, αφού και ο Johnny Depp θα είναι στο καστ στο ρόλο του villain, Grindelwald, ωστόσο η βρετανική του αύρα έχει διαφορετική βαρύτητα θα λέγαμε στην επιλογή του.

Ο σκηνοθέτης David Yates φυσικά δεν έχασε την ευκαιρία να πει τα καλύτερα λόγια για τον Law και το πόσο ανυπομονεί να δουλέψει μαζί του. Πιστεύει πως θα καταφέρει να ερμηνεύσει μοναδικά όλα τα διαφορετικά πρόσωπα του Albus Dumbledore που στα συγκεκριμένα κείμενα της J.K. Rowling βρίσκεται σε μία εντελώς διαφορετική περίοδο της ζωής του. Σίγουρα πάντως ο Law είναι μία πολύ ενδιαφέρουσα προσθήκη στο καστ και θα λέγαμε πετυχημένη αφού μοιάζει να του πηγαίνει πολύ ο ρόλος, έστω και στην πιο νεανική του version. Το Fantastic Beasts 2 αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 16 Νοεμβρίου του 2018.