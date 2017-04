O Πρόεδρος της Sony, Kazuo Hirai, απαντά στους επικριτές των smartphones της

Η Sony πάντα εντυπωσιάζει με τις συσκευές της, όπως το πρόσφατα βραβευθέν στο MWC 2017, καλύτερο νέο smartphone Xperia XZ Premium. Ωστόσο, αυτό δεν ακολουθείται πάντα και από ισχυρές πωλήσεις, με αποτέλεσμα το μερίδιο της εταιρείας να παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, συγκρινόμενο με αυτό των παραδοσιακών ανταγωνιστών της.

Ο εμβληματικός Πρόεδρος της Sony, Kazuo Hirai (που φέτος δε βρέθηκε στη Βαρκελώνη για την παρουσίαση της εταιρείας), απάντησε σε όλους τους "επικριτές" των smartphones της εταιρείας, αλλά και όλους αυτούς που αναρωτιούνται αν ακολουθεί μια σωστή στρατηγική.

Συγκεκριμένα, δήλωσε πως "...κάθε 10 χρόνια συμβαίνει μια μεγάλη αλλαγή (paradigm shift) στον τρόπο που επικοινωνούμε και αν δεν παραμείνουμε στην αγορά (των smartphones), τότε δε θα έχουμε την ευκαιρία να είμαστε μέρος ή δημιουργοί της επόμενης τέτοιας αλλαγής. Ουσιαστικά θα πετούσαμε λευκή πετσέτα (αποσυρόμενοι από την αγορά) και θα χάναμε τη σχέση μας με τους retailers και τους παρόχους σε όλο τον κόσμο. Αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, τότε δε θα είχαμε χρόνο να φέρουμε εγκαίρως στην αγορά οποιαδήποτε νέα ιδέα μας."

Παρακάτω αυτούσια η δήλωση του κ.Hirai, στα Αγγλικά:

"A paradigm shift in how we communicate with each other occurs every 10 years or so, but if we don’t remain currently in the business then we don’t get to play or we don’t get to create the next paradigm shift of communication, we basically throw a towel in and lose all the relationships with our retailers and carriers around the world. If we did that then whatever idea we may come up with, we’re not going to be able to bring to market quickly enough."

Ιδού, λοιπόν, η απάντηση από τα πλέον επίσημα χείλη, όσον αφορά το mobile business της Sony.