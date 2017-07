Πω πω! Πώς είναι έτσι αυτά τα desktops!

Ξέρω ξέρω. Είσαι ιδιαίτερα τακτικός όσον αφορά την επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σου. Έχεις τα (ελάχιστα) icons τακτοποιημένα στις γωνίες, συμμετρικά μέχρι εκατοστού και γενικά σου αρέσει η τάξη στο desktop σου. Έχεις όμως κι εκείνον τον κολλητό στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή του οποίου γίνεται χαμός.

Κι όμως υπάρχουν και χειρότερα: Όπως το desktop που μοιράστηκε μία χρήστης του Twitter και το οποίο ισχυρίζεται ότι ανήκει σε μία φίλη της.

Είναι αυτό ακριβώς:

Every day, Carley texts me a screenshot of her desktop and every day, it gets worse. pic.twitter.com/N26KKKo06t — aida (@AidaSaidSo) July 23, 2017

OMG! Οι φωτογραφίες που βλέπετε έγιναν viral στο twitter, όπου και άλλοι χρήστες αποφάσισαν να μοιραστούν το desktop τους. Και δείτε τι ακολούθησε:

And here I thought my desktop was bad pic.twitter.com/veqDk9xkWN — Jasperi (@JasperiW) July 23, 2017

smh i've got nothing on you guys pic.twitter.com/PcnhqgaC3T — Lily (@lily_lxndr) July 24, 2017

YOUR DESKTOP IS SO CLEAN HOW DID U DO IT?? MINE IS THIS HOT MESS pic.twitter.com/ZRQ6SGVpml — Kevi 🌻 (@katidoj) July 24, 2017

Ο τρόμος προσωποποιημένος για κάθε “τακτικό” άνθρωπο.