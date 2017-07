Samsung Galaxy S8 Active. Διέρρευσαν φωτό και video, έρχεται με μπαταρία 4.000mAh

Συνεχίζονται οι διαρροές και οι φήμες για μία ακόμη πρόταση που ετοιμάζει η Samsung. Πρόκειται για το ανθεκτικό μοντέλο της σειράς S8, μία σκληρή συσκευή που έχει την προφανή ονομασία Samsung Galaxy S8 Active.

Είναι παρόμοιο με το κανονικό S8 όσον αφορά την οθόνη του (5,8''), ενώ το σώμα του είναι κατασκευασμένο ως επί το πλείστον από πολυκαρβονικό υλικό, εκτός από τις πλευρές που είναι κατασκευασμένες από μέταλλο. Φυσικά, όπως και τα προηγούμενα Active μοντέλα, μιλάμε για μία θωρακισμένη κατασκευή, ανθεκτική στα χτυπήματα και βέβαια σε νερό και σκόνη. Είναι φυσικά πιο παχύ από το S8, διαθέτοντας μπαταρία 4.000mAh.

Έχει επίσης Bixby button που δεν είναι επαπρογραμματιζόμενο, τρέχει το Android 7.0 Nougat out of the box ενώ στα υπόλοιπα specs είναι ίδιο με το S8.

Δείτε το hands-on video που διέρρευσε