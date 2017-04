Σε αυτό το trailer του «Drone», ο Sean Bean ρίχνει βόμβες ... και το μετανιώνει!

Η εταιρεία παραγωγής Screen Media Films δημοσίευσε ένα νέο trailer για την επερχόμενη ταινία «Drone», με πρωταγωνιστή το γνωστό σε όλους μας Sean Bean. Πρόκειται για τον ηθοποιό που έχει γίνει γνωστός μέσα από τα Lord of the Rings και Game of Thrones. Το Drone, αφορά έναν πατέρα ο οποίος εργάζεται μυστικά ως πιλότος μη επανδρωμένων αεροσκαφών και περνά το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του σε συγκαλυμμένες επιχειρήσεις, ενώ μέσα σε αυτά προσπαθεί να βάλει και την οικογενειακή ζωή.

Όλα αλλάζουν, όταν ένας Πακιστανός επιχειρηματίας αρχίζει να υποψιάζεται ότι ευθύνεται για το θάνατο της κόρης του και της γυναίκας του. Προσπαθεί να τον εντοπίσει και τότε αρχίζει η οδυνηρή αντιπαράθεση. Το cast της ταινίας συμπληρώνουν οι Patrick Sabongui, Mary McCormack, Joel David Moore, Sharon Taylor και Kirby Morrow.

Η νέα ταινία καταφθάνει στις 26 Μαΐου.