Sharp Aquos R. Νέα κυκλοφορία με Snapdragon 835 και κάμερα 22,6MP

Η Sharp ανακοίνωσε στην Ιαπωνία ένα νέο smartphone-ναυαρχίδα με ενδιαφέροντα specs, το Aquos R.

Το Aquos R έχει μεταλλική κατασκευή και οθόνη 5,3" με IGZO panel (φυσικά) και ανάλυση 2560x1440 pixels. Παράλληλα είναι και HDR 10 συμβατή. Το home button είναι under-glass και στο εσωτερικό της συσκευής υπάρχει το πανίσχυρο chipset Snapdragon 835, με 4GB RAM και 64GB αποθηκευτικού χώρου. Το λειτουργικό είναι Android 7.1 Nougat out of the box και η μπαταρία της συσκευής έχει χωρητικότητα 3.160mAh.

Δυνατό σημείο του Aquos R είναι οι κάμερές του. Με αισθητήρα 22,6 MP (f/1.9 διάφραγμα, high-speed AF, OIS και 35mm φακό) η οπίσθια και αισθητήρα 16 MP (wide-angle φακός) η εμπρόσθια. Η συσκευή είναι, επιπλέον, ανθεκτική στο νερό και τη σκόνη (IPX8) και διαθέτει Type-C θύρα, ενώ υποστηρίζει και το Quick Charge 3.0 της Qualcomm.

Τέλος, η Sharp ανακοίνωσε και το δικό της "assistant", στα πρότυπα της Siri και του Bixby, αλλά με αρκετά πιό... άχαρο όνομα, το EMOP. Δυστυχώς το Sharp Aquos R θα είναι διαθέσιμο μόνο στη χώρα του ανατέλλοντος Ηλίου, για αρχή, ενώ άγνωστη παραμένει και η τιμή του.