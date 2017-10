Sony Xperia R1 και Xperia R1 Plus. Με οθόνη 5,2 ιντσών και Snapdragon 430

Νέα προσθήκη στην γκάμα συσκευών της Sony, με δυο νέα μοντέλα στην οικογένεια Xperia R η οποία αποτελείται από οικονομικά smartphones και προορίζεται για αγορές όπως η Ινδία. Και τα δυο διαθέτουν ένα design γνωστό ήδη από άλλες προτάσεις της ίδιας εταιρείας. Συγκεκριμένα, το Sony Xperia R1 διαθέτει οθόνη 5.2 ιντσών 720p., φέρει Qualcomm Snapdragon 430 SoC, 2GB RAM και 16GB αποθηκευτικού χώρου. Στο εσωτερικό του συναντούμε μπαταρία των 2.620 mAh, μια κάμερα των 13MP, μια δευτερεύουσα των 8MP μπροστά, θύρα USB type-C, ενώ στο εσωτερικό του μπορούν να τοποθετηθούν δυο κάρτες SIM.

Από τη μεριά του, το Sony Xperia R1 Plus είναι σχεδόν ίδιο με το R1, με διαστάσεις 146 x 73.2 x 8.8mm και βάρος 154 γραμμάρια. Η μόνη, βασική διαφορά μεταξύ των συσκευών είναι το Plus θα διαθέτει 3GB RAM και 32GB εσωτερικό αποθηκευτικό χώρο. Και οι δυο συσκευές θα καταφθάσουν με Android Nougat, ενώ θα αναβαθμιστούν και σε Android Oreo. Να σημειώσουμε τέλος, ότι το R1 θα κυκλοφορήσει στη τιμή των 215 δολαρίων και το R1 Plus στη τιμή των 245 δολαρίων.