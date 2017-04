Steve Wozniak: Η Apple θα είναι εδώ και το 2075, όπως και η Google με το Facebook

Ο συνιδρυτής της Apple, Steve Wozniak, σε πρόσφατη συνέντευξη που παραχώρησε στο USA Today, ανέφερε ότι η Apple θα υπάρχει ακόμη και το 2075, όπως θα συμβεί και με δυο άλλες εταιρείες, την Google και το Facebook. Χαρακτηριστικά αναφέρει: «Η Apple θα υπάρχει για αρκετό καιρό, όπως συμβαίνει με την IBM, η οποία ιδρύθηκε το 1911. Δείτε τα διαθέσιμα της Apple, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα του τελευταίου τριμήνου, 246,1 δισεκατομμύρια δολάρια. Μπορεί να επενδύσει σε ό,τι θελήσει. Και δε θα είναι ουτοπικό να θεωρήσουμε ότι θα συνεχίσει να υπάρχει και το 2075. Το ίδιο συμβαίνει και με την Google αλλά και με το Facebook».

Τα σχόλια αυτά έγιναν στo πλαίσιo του Silicon Valley Comic Con με θέμα «The Future of Humanity: Where Will We Be in 2075» όπου τόνισε ότι αυτός και ο Steve Jobs έκαναν αυτή την υπόθεση από την αρχή. Είπε συγκεκριμένα στο USA Today ότι οι δυο τους θεωρούσαν από τις αρχές ότι η Apple θα υπάρχει για πάντα. Νωρίτερα, ο Woz, επανένωσε την ομάδα που δημιούργησε το Apple I στο γκαράζ του Steve Jobs. Το event έλαβε χώρα στο Living Computers: Museum + Labs του Σιάτλ, για να γιορτάσουν την παρουσίαση ενός νέου εκθέματος που αποτυπώνει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο τι ήταν τότε η Apple Computer Company.

Το έκθεμα ήταν ένα Apple I computer που οι επισκέπτες μπορούσαν να το χρησιμοποιήσουν. Παρόν ήταν και ο συνιδρυτής της Microsoft, Paul Allen. Βασικά ήταν η πρώτη φορά που συναντούνται οι Allen και Woz.