The Last Jedi trailer: O Luke Skywalker λέει τις πρώτες του κουβέντες μετά από δεκαετίες

Το studio δεν είχε ανακοινώσει συγκεκριμένη ώρα που θα κυκλοφορήσει το teaser του Star Wars: The Last Jedi και όλος ο πλανήτης ήταν πάνω από τους υπολογιστές κάνοντας refresh συνέχεια. Τελικά ήρθε και έκανε και πάλι την φαντασία εκατομμυρίων fans να τρέξει και πάλι σαν τρελή.

Η συνέχεια του Star Wars: The Force Awakens, το Episode 8 θα βρει τον Luke Skywalker να κάνει πολύ έντονη την παρουσία του αφού στο Episode 7 ήταν περισσότερο... συμβολική και προς το τέλος του φιλμ. Η Rey ξυπνά στο νησί που τον είχε συναντήσει στο προηγούμενο φινάλε και μετά από ένα sci-fi χαμό καταλήγουμε στον Luke που τον βλέπουμε να λέει

"It's time for the Jedi to end."

Ο τίτλος αναφέρεται σε περισσότερους από έναν Jedi, με τον CEO της Disney, Bob Iger να λέει πως το φιλμ είναι το σημαντικό νέο κεφάλαιο της μυθικής Skywalker οικογένειας. Κάτι που πολλοί fans ερμηνεύσαν πως ίσως η Rey, όπως ο Kylo Ren, είναι μία Skywalker...