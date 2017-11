This is us: Ο 2ος κύκλος της σειράς που προκάλεσε έκρηξη συναισθημάτων επιστρέφει αποκλειστικά στο FOX Life

Όλοι μας έχουμε μια οικογένεια. Και η κάθε οικογένεια έχει τη δική της ιστορία. Μια ιστορία που είναι αδύνατον να κατανοήσει κάποιος, χωρίς πρώτα να ρίξει μια ματιά στο παρελθόν και στα γεγονότα που την έχουν διαμορφώσει. Ο 2ος κύκλος της σειράς «This is Us» έρχεται αποκλειστικά στο FOX Life, την Τρίτη 7 Νοεμβρίου, στις 21:00. Το FOX Life είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα μέσω COSMOTE TV, Nova και Vodafone TV, ενώ όλα τα νέα επεισόδια της σειράς θα είναι επίσης διαθέσιμα on demand μέσω FOX Play.

Το «Τhis is Us», ακολουθεί τη ζωή της οικογένειας Pearson, από τότε που ο Jack Pearson (Milo Ventimiglia) και η Rebecca Pearson (Mandy Moore) ως νεαροί γονείς τη δεκαετία του ’80 δεν μπορούσαν να φανταστούν πως ακόμα και τα πιο ασήμαντα γεγονότα της ζωής τους θα επηρέαζαν και θα διαμόρφωναν αυτό που η οικογένεια τους είναι σήμερα. Μερικές δεκαετίες μετά, βλέπουμε τα παιδιά τους Kevin (Justin Hartley), Kate (Chrissy Metz) και Randall (Sterling K. Brown – EMMY® Καλύτερου Πρωταγωνιστή σε Δραματική Σειρά) να ανακαλύπτουν μέσω των προσωπικών τους αναζητήσεων και επιλογών πως η ζωή είναι γεμάτη ανατροπές.

Η σειρά αντλεί έμπνευση από την αληθινή ζωή, στιγμές που αποτελούν συγκλονιστικές εμπειρίες και δυνατές αναμνήσεις. Παρουσιάζει απροσδόκητα γεγονότα που μπορεί να έχει βιώσει ο καθένας από εμάς και μας κάνει να προβληματιστούμε για το πως οι σχέσεις μας με άλλους ανθρώπους μπορούν να υπερβούν τον χρόνο, την απόσταση, ακόμα και τον θάνατο.

Το «This Is Us» θα μας θυμίσει – για 2η φορά - πόσο συχνά η ζωή μάς εκπλήσσει!