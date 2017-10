Το 60% των ενεργών συνδέσεων στην Ελλάδα θα έχει ευρυζωνικές συνδέσεις τουλάχιστον 100 Mbps έως τα τέλη του 2019

Μέχρι το τέταρτο τρίμηνο του 2019, έπειτα δηλαδή από την ολοκλήρωση των επενδύσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη από τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, ΟΤΕ, Vodafone και Wind, στο πλαίσιο του Κανονισμού Vectoring της ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων) η δυνατότητα πρόσβασης σε ευρυζωνικές συνδέσεις υπερυψηλών ταχυτήτων (τουλάχιστον 100 Mbps) θα υπάρχει σε περίπου 2.800.000 τηλεφωνικές συνδέσεις (σε σύνολο περίπου 4.500.00) ή με άλλα λόγια στο 60% των ενεργών συνδέσεων.

Όπως μεταφέρει το infocom.gr, η εκτίμηση της διείσδυσης για τα NGA δημοσιοποιήθηκε σε σχετική ανάλυση από τους ειδικούς επιστήμονες της διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών της ΕΕΤΤ, Δρ. Στράτο Φραγκουλόπουλο και Δρ. Σοφίας Φραγκουλοπούλου και βασίζεται στις αναθέσεις που έχει κάνει η Επιτροπή από τον Φεβρουάριο του 2017.

Αναλυτικότερα, όπως επισημαίνεται από τα στελέχη της Επιτροπής, με βάση τις τρεις αποφάσεις ανάθεσης, δίκτυα νέας γενιάς αναμένεται να αναπτυχθούν στις περιοχές 766 αστικών κέντρων. Από αυτές τις περιοχές 701 έχουν ανατεθεί στον ΟΤΕ, 25 στη Vodafone και 40 στη Wind. Ο ΟΤΕ, σύμφωνα με το αίτημά του και τη σχετική απόφαση ανάθεσης της ΕΕΤΤ, θα αναπτύξει αποκλειστικά τεχνολογία VDSL Vectoring σε όλες τις υπαίθριες καμπίνες στις περιοχές που του έχουν ανατεθεί.

Η Vodafone προτίθεται να αναπτύξει τεχνολογία VDSL Vectoring στο μεγαλύτερο ποσοστό των υπαίθριων καμπινών που έχει αναλάβει, ενώ στις υπόλοιπες θα αναπτύξει αρχιτεκτονική Fiber To The Home (FTTH), με την οπτική ίνα να φτάνει στο σπίτι του τελικού χρήστη. Τέλος, η Wind, εκτός από VDSL Vectoring και FTTH, προτίθεται να υλοποιήσει και τεχνολογία G.Fast σε αρχιτεκτονική Fiber To The Curb (FTTC) σε συνδυασμό με VDSL Vectoring.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω στο τέλος του 2017 θα υπάρχει δίκτυο πρόσβασης NGA υπερυψηλών ταχυτήτων σε περισσότερες από 8.000 υπαίθριες καμπίνες. Η κάλυψη των δικτύων πρόσβασης NGA υπερυψηλών ταχυτήτων θα διευρυνθεί περαιτέρω με τις επόμενες ετήσιες αναθέσεις της ΕΕΤΤ, οι οποίες θα ξεκινήσουν από τον Μάιο του 2018. Στις τελευταίες δεν υπάρχει ελάχιστο ποσοστό κάλυψης, ενώ οι πάροχοι μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και για ελεύθερες υπαίθριες καμπίνες σε αστικά κέντρα που έχουν ανατεθεί σε άλλο πάροχο σε κάποια από τις προηγούμενες φάσεις ανάθεσης.

Υπενθυμίζεται ότι κατά την πρώτη ανάθεση η υλοποίησης της οποίας βρίσκεται τώρα σε εξέλιξη η ΕΕΤΤ ανέθεσε στον ΟΤΕ περιοχές αστικών κέντρων στις οποίες θα αναπτύξει τεχνολογία VDSL Vectoring σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με το 80% των υπαίθριων καμπινών. Στη συνέχεια, στις αρχές Ιουνίου, με άλλη απόφαση (απόφαση Β’ φάσης) ανέθεσε περιοχές αστικών κέντρων για την ανάπτυξη δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς στους παρόχους Vodafone και Wind. Στην περίπτωση αυτή, η κάλυψη των δικτύων νέας γενιάς θα είναι μεγαλύτερη ή ίση του 50% των υπαίθριων καμπινών των κέντρων. Η ΕΕΤΤ με τελευταία απόφασή της (απόφαση Γ’ φάσης) ανέθεσε τον Σεπτέμβριο του 2017 στις εταιρείες OTE και Wind νέες περιοχές αστικών κέντρων, με ελάχιστο ποσοστό κάλυψης καμπινών με νέες τεχνολογίες/αρχιτεκτονικές τουλάχιστον 30%.

Να σημειωθεί ότι η διείσδυση των υπηρεσιών VDSL στο τέλος του 2016 ήταν μόλις 7,5%.