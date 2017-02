To πρώτο teaser του Avengers: Infinity War ήθελε να μας πορώσει και τα κατάφερε

Το αστείο είναι πως δεν είναι ακριβώς teaser. Είναι ένα featurette με πολύ μπλα μπλα και καθόλου action. Αλλά αυτό που ήθελε η Marvel να σου θυμίσει, πως δηλαδή υπάρχει και το "πιο τεράστιο δεν γίνεται release" Avengers: Infinity War κάπου στο κινηματογραφικό σύμπαν που μάλιστα η παραγωγή του ξεκίνησε στις 23 Ιανουαρίου, το κατάφερε και με το παραπάνω. Και δεν είναι και λίγο πράγμα να βλέπεις για πρώτη φορά δίπλα δίπλα Iron Man, Spider-man και Star-Lord!

Είναι το φιλμ όπου θα τους δούμε όλους. Μα όλους. Avengers και Guardians of the Galaxy δίπλα δίπλα συν τον Spider-man. Μιλάμε για ένα κανονικό πάρτι που τα γυρίσματα του ξεκίνησαν στα περίφημα Pinewood Studios στην Ατλάντα. Το concept art μας δείχνει το Rocket Raccoon να είναι δίπλα στον Thor, ενώ το κλιπ ξεκινάει με ένα μήνυμα για τα πολυπόθητα Infinity Stones, αυτά για τα οποία ακούσαμε για πρώτη φορά στο Captain America: The First Avenger. Όσο για τον Thanos, οι σκηνοθέτες Joe και Anthony Russo αλλά και το αφεντικό των Marvel Studios, Kevin Feige μας λένε πως θα μας αποδείξει γιατί είναι ο πιο κακός των κακών.

Τo Avengers: Infinity War θα είναι το αποκορύφωμα ολόκληρου του Marvel Cinematic Universe, αυτό που ξεκίνησε το Μάιο του 2008 με το Iron Man 1. To part I (τίτλος Avengers: Infinity War) και το part II (τίτλος προς το παρόν άγνωστος) που έχει μοιραστεί το project θα γυριστούν back to back, με τις ημερομηνίες κυκλοφορίας τους να είναι 4 Μαίου 2018 και 3 Μαίου 2019 αντίστοιχα.