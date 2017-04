To The Mist έρχεται στη μικρή οθόνη και το πρώτο trailer είναι spooky

Οι τηλεοπτικές προσαρμογές των μυθιστορημάτων του Stephen King δεν έχουν τελειωμό. Τα Vampires of Salem, 11.22.63, Under the Dome έχουν ήδη κάνει την εμφάνισή τους, ενώ τα Sleeping Beauties και The Dark Tower περιμένουν τη σειρά τους. Ανάμεσα σ' αυτά θα είναι και το The Mist, που θα έχει δέκα επεισόδια και θα μεταδοθεί από το Spike. Ναι, δεν είναι και να πετάς από τη χαρά σου για το κανάλι που θα προβληθεί, ωστόσο το πρώτο trailer δείχνει πολύ ενδιαφέρον.

Το The Mist ξεδιπλώνει την ιστορία μίας μικρής πόλης που θα ξυπνήσει ένα πρωί και θα δει μία τεράστια ομίχλη να πλησιάζει απειλητικά και η οποία σιγά σιγά καλύπτει τα πάντα. Ο τρόμος που προκαλεί στους κατοίκους μεγαλώνει ώρα με την ώρα και όπως θα αποδειχθεί δεν είναι μόνο ένα μετεωρεολογικό φαινόμενο, αλλά κάτι που κρύβει μέσα του τρομακτικά πλάσματα. Η ψυχολογική πίεση που πειράζει τα μυαλά των ανθρώπων είναι στο επίκεντρο της ιστορίας, αν και δεν λείπουν τα τερατάκια τύπου Stranger Things.

Αν σας θυμίζει κάτι ο τίτλος είναι από την κινηματογραφική προσαρμογή που είχε γίνει το 2007 από τον Frank Darabont, τον δημιουργό του The Walking Dead. To καστ θα αποτελείται από νέους κυρίως ηθοποιούς και μένει να δούμε πως θα τα πάει και αν θα αρέσει στον Stephen King. H σειρά θα κάνει πρεμιέρα στις 22 Ιουνίου.