Το trailer του Jumanji Welcome to the Jungle, έχει τρελό χαβαλέ!

Το Jumanji θεωρείται μία από τις πιο αγαπητές (και λίγο… cult) ταινίες των 90s, με τον αείμνηστο Robin Williams στον πρωταγωνιστικό ρόλο να υπογράφει μία ακόμη all-time classic ταινία. Περίπου 22 χρόνια μετά, η Sony Pictures μας ετοιμάζει τη συνέχεια (ή καλύτερα remake) του Jumanji, η οποία θα ονομάζεται “Welcome to the Jungle”. Σύμφωνα με το story, τέσσερις νεαροί έφηβοι χάνονται σε μία μοναδική περιπέτεια όταν ανακαλύπτουν μία παμπάλαια κονσόλα Atari (ναι έχει κατά κάποιο τρόπο αντικαταστήσει το επιτραπέζιο της πρώτης ταινίας), η οποία τους τραβάει μέσα από την οθόνη της τηλεόρασης. Οι τέσσερις έφηβοι μεταφέρονται στην ζούγκλα και μεταμορφώνονται στα ενήλικα avatars που επιλέγουν, οπότε μπορείτε να φανταστείτε για τι τρελές φάσεις και χαβαλέ μιλάμε (ειδικά από τη στιγμή που πρωταγωνιστεί στην ταινία ο «Rock» Dwayne Johnson και ο Jack Black). To Jumanji: Welcome to the Jungle φαίνεται πολλά υποσχόμενο και εκτός από τους παραπάνω αξιόλογους ηθοποιούς στο cast συμμετέχουν οι Karen Gillan, Missi Pyle, Bobby Cannavale και Kevin Hart. Το νέο Jumanji αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 20 Δεκεμβρίου και υποψιαζόμαστε ότι θα χαρίσει άφθονες στιγμές γέλιου! Δείτε και το πρώτο trailer της ταινίας για να μπείτε για τα καλά στο κλίμα και στη… ζούγκλα!