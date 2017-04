Wikitribune. Ο συνιδρυτής της Wikipedia, Jimmy Wales, στη μάχη κατά των fake news με διαδικτυακή εφημερίδα

Ο συνιδρυτής της Wikipedia, Jimmy Wales, ξεκινά μια νέα διαδικτυακή εφημερίδα που στόχο έχει την καταπολέμηση του φαινομένου των fake news. Το νέο project φέρει το χαρακτηριστικό τίτλο Wikitribune και θα προσπαθήσει να ενώσει επαγγελματίες δημοσιογράφους και μια κοινότητα αναγνωστών και ανθρώπων που θέλουν να συνεισφέρουν με τα δικά τους news stories. Η ιστοσελίδα θα χρηματοδοτηθεί μέσω καμπάνιας που ξεκίνησε μόλις πριν από μερικές ημέρες και θα εστιάσει σε πολλά ζητήματα, από την πολιτική στις ΗΠΑ μέχρι και επιστημονικού ενδιαφέροντος θέματα αλλά και θέματα τεχνολογίας.

Οι αναγνώστες θα μπορούν εύκολα να βλέπουν τις πηγές των άρθρων, ενώ οι δημοσιογράφοι θα μοιράζονται υλικό όπως τα χειρόγραφα ή τις καταγραφές των συνεντεύξεων. «Η Wikitribune αντιπροσωπεύει ειδήσεις από ανθρώπους για τους ανθρώπους. Ήταν κάτι το οποίο το σκεφτόμουν εδώ και πολύ καιρό. Η ποιότητα των μέσων ενημέρωσης έχει μειωθεί πολύ σε διαφορετικούς τομείς και υπάρχει ανάγκη για κάτι πιο αξιόπιστο και σοβαρό», αναφέρει στο The Verge.

Ο Wales αρχικά ψάχνει να προσλάβει δέκα επαγγελματίες δημοσιογράφους για το Wikitribune, οι οποίοι θα συνεργάζονται με τα μέλη της κοινότητας και θα βοηθούν στο να ελεγχθεί η εγκυρότητα των άρθρων. Κάθε αναγνώστης θα μπορεί να επισημαίνει αλλαγές, για να γίνουν όμως αυτές θα πρέπει να εγκριθούν από ένα μέλος της ομάδας ή από έναν έμπιστο εθελοντή, πριν δημοσιευθούν. Το site δεν θα προβάλει διαφημίσεις, ενώ ο ίδιος τονίζει πως η μάχη για την προσοχή στο χώρο του Διαδικτύου είναι επιζήμια για την ποιότητα των ειδήσεων. Από την άλλη πλευρά, εξαίρει εφημερίδες όπως The New York Times και The Guardian, οι οποίες βασίζονται κυρίως στους επί πληρωμή συνδρομητές, αλλά και το The Intercept, που χρηματοδοτείται από τον ιδρυτή του ebay, Pierre Omidyar, αν και προσθέτει πως υπάρχει σοβαρό πρόβλημα σε εκείνο το μοντέλο της δημοσιογραφίας πίσω από το οποίο βρίσκονται δισεκατομμυριούχοι που χρηματοδοτούν τα αντίστοιχα projects.

Οι αναγνώστες του Wikitribune θα μπορούν να επιλέξουν αν θέλουν να γίνουν συνδρομητές στηρίζοντας την προσπάθεια έναντι του ποσού των 15 δολαρίων μηνιαίως και σε αντάλλαγμα θα μπορούν να προτείνουν θέματα στους δημοσιογράφους προς σύνταξη. Τέτοια είδους θέματα μπορεί να είναι το Bitcoin ή κάλυψη τοπικών γεγονότων, αν συγκεντρωθούν αρκετά χρήματα για έναν δημοσιογράφο που θα καλύπτει την επικαιρότητα μιας συγκεκριμένης περιοχής. Ο Wales ισχυρίζεται ότι αυτό δεν θα επηρεάσει την ουδετερότητα της ιστοσελίδας, καθώς όλα τα άρθρα που θα δημοσιεύονται θα υπόκεινται στις ίδιες αρχές ελέγχου της εγκυρότητάς τους και της διαφάνειας.

Η χρηματοδότηση είναι η μια πρόκληση του Wikitribune, η άλλη είναι το να φθάσει στον αναγνώστη. Ο Wales εμφανίζεται πεπεισμένος ότι αν η ποιότητα είναι στην κορυφή, δεν θα χρειαστεί η προώθηση μέσω κοινωνικών δικτύων. Εξάλλου, η Wikipedia δεν έχει πληρώσει διαφήμιση και είναι σήμερα ένας από τους πιο δημοφιλέστερους ιστοτόπους του διαδικτύου. Ορισμένοι ειδικοί στο χώρο, φοβούνται για τις επιπτώσεις μιας τέτοιας κίνησης στη παγκόσμια κοινότητα δημοσιογραφίας. Ο Joshua Benton, από το Harvard University, αναφέρει: «Υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι, που αν το κάνει καλά, θα το θεωρήσουν σαν μια έγκυρη πλατφόρμα. Αλλά 10 ως 20 άνθρωποι δεν πρόκειται για διορθώσουν τις ειδήσεις. Υπάρχει βέβαια ένα μοντέλο για τα μη κερδοσκοπικά μέσα ενημέρωσης που μπορεί να αποδειχθεί επιτυχημένο, αλλά δυσκολεύομαι να θεωρήσω ότι θα γίνει μια μαζική οργάνωση ενημέρωσης».

Αλλά ο Wales λέει ότι είναι απλά η αρχή και το πρώτο βήμα είναι να προσελκύσουν χρηματοδότηση και να προσλάβουν δημοσιογράφους. Θα ξεκινήσει με αγγλική δημοσιογραφία και αργότερα θα επεκταθεί και σε άλλες γλώσσες, με τα γερμανικά να κυριαρχούν στην ατζέντα ως δεύτερη επιλογή. Κύριος στόχος του Wales είναι να προσελκύσει υποστηρικτές που πιστεύουν στην καλή δημοσιογραφία.