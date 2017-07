Wind GIGAfull Summer. 15GB για 2 μήνες μόνο με 10€

Η προσφορά της Wind γι' αυτό το καλοκαίρι σου δίνει τόσα data που δε θα ξεμείνεις ποτέ. Aπόκτησε κι εσύ 15GB για 2 μήνες μόνο με 10€ και ζήσε αυτό το καλοκαίρι στο GIGAfull.

Πώς μπορείς να ενεργοποιήσεις την προσφορά Wind GIGAfull Summer

1) Μέσω του myWIND από desktop ή mobile

Kάνε login στο myWIND

Επίλεξε από το menu τη «Διαχείριση Σύνδεσης»

Κάνε κλικ στην επιλογή «Επιπρόσθετες υπηρεσίες»

Στη συνέχεια επίλεξε την καρτέλα «Επιπρόσθετες υπηρεσίες περιορισμένης διάρκειας» και ενεργοποίησε το GIGAfull

2) Μέσω του myWIND App

Κάνε login στην εφαρμογή

Από τις «Συνδέσεις» επίλεξε τη γραμμή κινητής σου

Κάνε κλικ στην επιλογή «Επιπρόσθετες υπηρεσίες»

Στη συνέχεια επίλεξε την καρτέλα «Επιπρόσθετες υπηρεσίες περιορισμένης διάρκειας» και ενεργοποίησε το GIGAfull

3) Με SMS

Στείλε SMS από το κινητό σου γράφοντας 15GB στο 1285

Η προσφορά Wind GIGAfull Summer αποδίδει συνολικά 15GB με κόστος 10€ και διάρκεια 62 ημέρες από την ενεργοποίηση, ενώ είναι διαθέσιμη για ενεργοποίηση το χρονικό διάστημα: 17.07.2017 έως 31.08.2017 σε όλους τους συνδρομητές συμβολαίου, Καρτοσύνδεσης και SimpleFi on the Go (εκτός από τα προγράμματα χρήσης). Η προσφορά μπορεί να ενεργοποιηθεί έως 4 φορές ανά 30 ημέρες, ενώ τα 13GB της προσφοράς αφορούν αποκλειστικά και μόνο χρήση εντός Ελλάδος.

