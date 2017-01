Ξεκίνησε η παραγωγή του Black Panther

Η επίσημη ανακοίνωση της Marvel έκανε χαρούμενους πολλούς fans του Black Panther. Η παραγωγή της ταινίας ξεκίνησε και επίσημα με τις κάμερες να στήνονται για αρχή σε Ατλάντα και Νότια Κορέα, ενώ τα νέα όσο αφορούν το καστ βρίσκουν τον Andy Serkis να επιστρέφει στο MCU μετά την παρουσία του στο Avengers: Age of Ultron. Δίπλα του θα δούμε τους Chadwick Boseman (Captain America: Civil War, Get on Up), Michael B. Jordan (Creed, Fruitvale Station), Lupita Nyong’o (Star Wars: The Force Awakens, 12 Years a Slave), Danai Gurira (The Walking Dead, upcoming All Eyez on Me), Martin Freeman (The Hobbit τριλογία, Sherlock), Daniel Kaluuya (Sicario), αλλά και η Angela Bassett (American Horror Story, London Has Fallen) και Forest Whitaker (Rogue One: A Star Wars Story).

O Ryan Coogler (Creed) θα σκηνοθετήσει την ταινία που το σενάριό της το έγραψε μαζί με τον Joe Robert Cole (The People v. O.J. Simpson: American Crime Story). Το φιλμ ακολουθεί την πορεία του T’Challa (Black Panther) που μετά τα γεγονότα του Captain America: Civil War θα επιστρέψει στο απομονωμένο και τεχνολογικά εξελιγμένο έθνος των Wakanda για να πάρει τη θέση του ως Βασιλιάς. Όταν όμως θα εμφανιστεί ένας παλιός εχθρός θα δοκιμαστούν οι αντοχές του τόσο ως Black Panther αλλά και ως Βασιλιάς. Το φιλμ θα ανοίξει στην Αμερική στις 16 Φεβρουαρίου 2018.