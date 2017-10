Αυτό είναι το τούνελ του Elon Musk κάτω από το Λος Άντζελες που θέλει να λύσει το κυκλοφοριακό πρόβλημα (φωτό)

Και κάπως έτσι, ένα τούνελ υπάρχει κάτω από το Λος Άντζελες, χάρη στη "The Boring Company".

Η εταιρεία του "πολυμήχανου" δισεκατομμυριούχου Elon Musk μας παρουσίασε τον Ιανουάριο τα σχέδιά της με στόχο να λύσει το κυκλοφοριακό πρόβλημα της αμερικανικής μεγαλούπολης. Εκείνη την εποχή πέτυχε να εξασφαλίσει την άδεια ώστε να χτίσει μια σήραγγα μήκους 1,6 μιλίων κάτω από την πόλη της Καλιφόρνιας.

Στο concept video που είχαμε δει τον Μάιο ένα όχημα εγκαταλείπει την κίνηση του δρόμου και εισέρχεται σε μια μεταλλική πλατφόρμα, η οποία λειτουργεί σαν ανελκυστήρας. Το αυτοκίνητο καταλήγει σε ένα «υπόγειο Λος Άντζελες» όπου μια άλλη μεταλλική κατασκευή το μεταφέρει μέσα από υπόγειους αυτοκινητόδρομους με ταχύτητες που αγγίζουν τα 124 μίλια ανά ώρα.

Δεν ξέρουμε τι κομμάτι του τούνελ έχει ολοκληρωθεί, όμως, δεδομένου του ρυθμού που τα πράγματα κινούνται συχνά σε αυτό το επίπεδο στις ΗΠΑ, η εξέλιξη της "The Boring Company" αναμένεται με ενδιαφέρον.

Picture of The Boring Company LA tunnel taken yesterday pic.twitter.com/TfdVKyXFsJ

— Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2017