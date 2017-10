iPhone 6s / iPhone 6s Plus. Με καλύτερες πωλήσεις από τα νέα iPhone 8 / iPhone 8 Plus στο πρώτο τρίμηνο κυκλοφορίας τους!

Πριν μία εβδομάδα, το KeyBanc Capital Markets αποκάλυψε ότι το iPhone 7 πουλάει περισσότερο από το ολοκαίνουριο iPhone 8. Τώρα το Consumer Intelligence Research Partners δημοσιεύει στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία & τα iPhone 6s και 6s Plus του ...2015 πούλησαν περισσότερο στο λανσάρισμά τους από τα iPhone 8 και iPhone 8 Plus στην κυκλοφορία τους τώρα. Τα σχετικά δεδομένα αφορούν το τρίμηνο λανσαρίσματος των μοντέλων της Apple, σε μία έρευνα που συμμετείχαν 500 καταναλωτές οι οποίοι αγόρασαν συσκευή της αμερικανικής εταιρείας.

Σύμφωνα με το CIRP, τα iPhone 8/8 Plus αντιπροσώπευαν το 16% του συνόλου πωλήσεων iPhone κατά τη διάρκεια του τριμήνου που έληξε την 1η Οκτωβρίου. Το iPhone 8 κάλυψε το 6% των σχετικών πωλήσεων αυτήν την περίοδο, ενώ το iPhone 8 Plus αντιπροσώπευε το 10%. Αν συγκρίνετε τα νούμερα με το 24% που είχαν πετύχει τα iPhone 6s / 6s Plus κατά το πρώτο οικονομικό τρίμηνο της ζωής τους πίσω στο 2015, μπορείτε να διαπιστώσετε και μόνοι σας πως τα τελευταία μοντέλα iPhone δεν τα πάνε και τόσο καλά σε πωλήσεις...

Είναι προφανές ότι πολλοί δυνητικοί αγοραστές τους έχουν αναβάλει την αγορά μίας νέας συσκευής, ενόψει της κυκλοφορίας του iPhone X στις 3 Νοεμβρίου. Φαίνεται λοιπόν πως η απόφαση της Apple να κυκλοφορήσει σχεδόν ταυτόχρονα τα iPhone 8 / 8 Plus και iPhone X ίσως δεν της βγει και τόσο σε καλό...