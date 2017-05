Merriam-Webster: Προσθέτει στο λεξικό τη λέξη «sheeple» και χρησιμοποιεί ως παράδειγμα τους οπαδούς της Apple

Η Merriam-Webster πρόσθεσε πρόσφατα στο λεξικό που εκδίδει τη λέξη «sheeple», έναν ανεπίσημο αγγλικό όρο που χρησιμοποιείται για να περιγράψει ανθρώπους που εύκολα επηρεάζονται και ως εκ τούτου καταλήγουν να τους παρομοιάζουν με πρόβατα. Ακριβώς από κάτω από την σημασία της λέξεως υπάρχουν δυο παραδείγματα. Ωστόσο, το δεύτερο είναι αυτό που προκαλεί κάποια αίσθηση.

«James Nichols, who ran the family farm here, stamped dollar bills with red ink in protest against currency and told his neighbors that they were “sheeple” for obeying authority like livestock». — Sara Rimer και James Bennet και έπειτα ακολουθεί το:

«Apple's debuted a battery case for the juice-sucking iPhone—an ungainly lumpy case the sheeple will happily shell out $99 for». — Doug Criss.

Η εταιρεία Merriam-Webster αναφέρει στο λεξικό της ότι η πρώτη χρήση του όρου αυτού, τοποθετείται το 1945, πολύ πριν την άφιξη των Mac, iPod, iPhone, iPad και της Apple συνολικά.