NBC News: Η Ρωσία σκέφτεται να παραδώσει τον Edward Snowden στις ΗΠΑ ως “δώρο” στον Trump

Δημοσίευμα του NBC news προκαλεί αναστάτωση σημειώνοντας ότι Ρώσοι αξιωματούχοι εξετάζουν το ενδεχόμενο να παραδώσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Edward Snowden, ως ένα “δώρο” σε μία προσπάθεια βελτίωσης της σχέσης της κυβέρνησης Putin με το νέο Αμερικανό πρόεδρο, Donald Trump.

Το δημοσίευμα αναφέρει ως πηγή ανώνυμο αξιωματούχο των Ηνωμένων Πολιτειών που ανέλυσε εκθέσεις των υπηρεσιών πληροφοριών σχετικά με σχέδια της Ρωσίας να “κερδίσει την εύνοια” της νέας κυβέρνησης των ΗΠΑ.

Να υπενθυμίσουμε ότι, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας, ο Trump είχε αποκαλέσει τον Snowden “προδότη” και είχε δηλώσει ξεκάθαρα ότι πρέπει να εκτελεστεί για εσχάτη προδοσία, αν ποτέ επιστρέψει στη χώρα.

Δεν είναι ακόμη σαφές αν ένα σχέδιο επιστροφής του Snowden θα προχωρήσει πέραν των σχετικών διαβουλεύσεων, αν πάντως εκδοθεί στις ΗΠΑ αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 30 ετών, για κατηγορίες κατασκοπείας.

Ο πρώην εργαζόμενος της NSA παραμένει στη Ρωσία από τον Ιούνιο του 2013, οπότε και είχε φτάσει στη Μόσχα από το Χονγκ Κονγκ, ένα μήνα μετά τις διαρροές στη Guardian και άλλες μεγάλες εφημερίδες ανά τον κόσμο των συγκλονιστικών αποκαλύψεων για τις πρακτικές μαζικής παρακολούθησης από τις μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ. Η Ρωσία του χορήγησε άσυλο για ένα έτος, το οποίο επεκτάθηκε αργότερα για άλλα τρία χρόνια. Πρόσφατα, το άσυλό του στη χώρα ανανεώθηκε έως το 2020.

Εκπρόσωπος του προέδρου Putin χαρακτηρίζει πάντως τα σενάρια παράδοσης “ανοησίες”, ενώ και δικηγόρος του Snowden δηλώνει ότι δεν είναι ενήμερος γι' αυτά.

Σχόλιο του ίδιου στο twitter αναφέρει ότι η διαρροή αυτή αποτελεί ατράνταχτη απόδειξη ότι ποτέ δεν έχει συνεργαστεί με τη ρωσική κατασκοπεία, κάτι που πολλοί από τους επικριτές του στις ΗΠΑ έχουν ισχυριστεί...

Finally: irrefutable evidence that I never cooperated with Russian intel. No country trades away spies, as the rest would fear they're next. https://t.co/YONqZ1gYqm

— Edward Snowden (@Snowden) February 10, 2017